Edinson Cavani, con el Mundial en riesgo: preocupación por su tobillo

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, admitió que el delantero uruguayo Edinson Cavani mantiene molestias en un tobillo y dijo que seguramente no estará disponible para el choque de este domingo en el estadio de la Real Sociedad, a diferencia de Nico González, que también ha tenido molestias, pero sí que podrá estar.



“Nico está bien, Cavani no. Se ha entrenado dos veces con nosotros y no ha acabado nunca, creo que difícilmente estará en el partido”, señaló. Gattuso recordó que “el tobillo le molesta desde hace tiempo” y descartó que sea algo para protegerse de cara al Mundial. “No hay que pensar en el Mundial, hay que entrenarse bien, dormir bien y comer bien, es lo que hacía yo”, afirmó.

Además, también desveló que el delantero Hugo Duro sigue también sin solventar sus problemas en un tobillo y que eso le lastra pese a las ganas que tiene por estar.



“Hugo ha estado mucho tiempo con molestias. No se entrena al cien por cien. Le tengo que agradecer que siempre tiene disponibilidad para entrenarse, pero no está a tope," lamentó Gattuso, que aclaró que la mala racha del equipo “no es sólo problema de Cavani o de los delanteros”.



EFE