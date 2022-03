Pékerman no se olvida de Colombia: jugadores del FPC en convocatoria

Venezuela va con varios conocidos del fútbol colombiano a las Eliminatorias.



El seleccionador José Pékerman publicó este viernes la convocatoria para los partidos contra Argentina y Colombia, en la que aparece el delantero Fernando Aristeguieta, ex-América, y se mantiene Salomón Rondón.



En la lista también se encuentran Wuilker Fariñez, ex-Millonarios; Josef Martínez, del United de EEUU y Yeferson Soteldo del Tigres UANL de México, detalló la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), en una publicación en su cuenta de Twitter.

En cuanto al fútbol colombiano, Pékerman convocó a Joel Graterol, arquero del América de Cali, y Luis ‘Cariaco’ Gonzáles, volante del Junior de Barranquilla. Al final, Eduardo Sosa y Richard Celis, ambos de Millonarios, no quedaron en lista.



Aristeguieta actualmente juega en el Puebla de México y en el presente Clausura 2022 suma cinco goles en ocho duelos, cantidad que lo tiene como el tercer máximo anotador del certamen.



Venezuela visitará Argentina el próximo 25 de marzo y volverá al país caribeño para enfrentar a Colombia el 29 de marzo en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz, estado Bolívar.



Actualmente, ocupa la décima posición en las eliminatorias suramericanas para Catar 2022 con tres victorias, un empate y 12 derrotas.





Lista completa de convocados:



Porteros: Wuilker Faríñez (Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven-BEL).



Defensas: John Chancellor (Brescia, ITA), Roberto Rosales (AEK Larnaca, CHP), Nahuel Ferraresi (Estoril, POR), Christian Makoun (Charlotte, USA), Ronald Hernández (Atlanta United FC-USA), Miguel Navarro (Chicago Fire, USA), Óscar González (Monagas, VEN), Josua Mejías (Beitar Jerusalén, IL), Luis Del Pino Mago (Ñublense, CHI).



Mediocampistas: Tomás Rincón (Sampdoria, ITA), Darwin Machís (Granada, ESP), Rómulo Otero (Cruz Azul, MEX), Jhon Murillo (Atlético San Luis, MEX), José Martínez (Philadelphia Union, USA), Christian Casseres (New York Red Bulls, USA), Yeferson Soteldo (Toronto, CAN), Luis González (Junior, COL), Telasco Segovia (Deportivo Lara, VEN), Yerson Chacón (Deportivo Táchira, VEN), Jefferson Savarino (Atlético Minero, BRA), Yangel Herrera (Espanyol, ESP).



Delanteros: Salomón Rondón (Everton, ING), Josef Martínez (Atlanta United, USA), Fernando Aristeguieta (Puebla, MEX).