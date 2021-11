El tercer culpable de la situación de Colombia en la Eliminatoria

La Selección Colombia cerró el año 2021 cuarta en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Han llovido críticas a los jugadores y al técnico Reinaldo Rueda, pues no hubo ni goles ni triunfos en los últimos cinco partidos de las clasificatorias.



A la falta de resultados y anotaciones, se suman las maneras, las deficiencias, las críticas a la falta de liderazgo, el momento de los convocados y más peros que le ha dado la crítica especializada a la Selección.



Sin embargo, habría un tercer culpable en el momento de Colombia y ha pasado desapercibido, sin aceptar sus pecados, que ha influido con sus decisiones en el vaivén de la Selección en estas clasificatorias: la Federación Colombiana de Fútbol.



Los problemas en Colombia no empezaron este año, con la crisis de gol. Tampoco se dieron en 2020, tras la goleada 6-1 con Ecuador en Quito. La raíz de la situación de la Selección arrancó en 2018, luego del Mundial de Rusia.



La salida de José Pékerman se dio en septiembre de 2018, y el Comité de la Federación, encabezado por su presidente Ramón Jesurún, no definió un líder de proyecto de inmediato: nombró como interino a Arturo Reyes, quien dirigió cuatro partidos amistosos.



Uno de los juegos que sostuvo Colombia con entrenador encargado fue contra Argentina, que se decidió por Lionel Scaloni como técnico; criticado y todo, la AFA apoyó un proceso que tres años después está dando excelentes resultados, gracias a que mantuvo una misma línea y no sucumbió ante las críticas o los posibles tropiezos que podrían darse.



Para 2019 fue nombrado Carlos Queiroz, un entrenador de prestigio, respetado en Europa y Asia (clasificó con Irán a dos Mundiales), y que fue utilizado también en eventos públicos casi como un trofeo: la dirigencia quería ver que ya no había más puertas cerradas como las hubo con Pékerman; incluso hasta conversatorios con la prensa fueron diseñados para dar otra cara.



En lo futbolístico, el proceso parecía consolidarse: diez amistosos, contra siete rivales americanos, dos asiáticos y un africano; y una Copa América con eliminación en cuartos de final; eran la carta de presentación de Queiroz para iniciar en 2020 las Eliminatorias Sudamericanas.



Sin embargo, ese proceso se quebró con un resultado ‘saca técnicos’, como es popularmente dicho en Colombia. La Selección le ganó a Venezuela en Barranquilla y empató con Chile, en Santiago; pero en las siguientes fechas perdió con Uruguay, de local, y cayó goleado 6-1 en Quito, frente a Ecuador.



Dos derrotas, con goleada incluida, fueron fulminantes para la dirigencia, que decidió sacar a Queiroz, con cuatro partidos jugados y prácticamente toda una Eliminatoria por jugarse. Se acabó el apoyo, las fotos en eventos de los patrocinadores y la comunión: la FCF cortó por ‘lo más sano’.



Desde el primer momento el apuntado fue Reinaldo Rueda, quien fue nombrado 44 días después de la salida de Queiroz. ‘RRR’ tuvo diez partidos para llevar a Colombia del séptimo lugar de la tabla de las Eliminatorias (-5 en su diferencia), a un discutido cuarto lugar, con -1 y un registro de 8 empates (7 con Rueda).



La dirigencia se mantiene en silencio a pesar de las críticas. Parece respaldar el proceso y eso es lo mejor, pues solo quedan cuatro jornadas para el final de las Eliminatorias. Lamentablemente, algunos miembros de la Federación han sido más noticia por temas extrafutbolísticos que por su gestión…ellos también tiene culpa en lo malo de la Selección, así como deben ser parte de las satisfacciones que pueda generar la Tricolor.