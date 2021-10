Los 10 datos del empate de Colombia 0-0 con Uruguay en Eliminatorias

Valioso empate 0-0 de la Selección Colombia contra Brasil, conseguido este domingo 10 de octubre en Barranquilla, en partido pendiente de la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

¿Por qué son noticia Reinaldo Rueda, David Ospina y Falcao García? ¿Hace cuánto Colombia no marcaba en dos juegos seguidos de Eliminatorias? ¿Por qué Tite tiene pesadillas con la Selección cafetera?



Esa y más respuestas en los siguientes datos, que dejo el empate entre Colombia y Brasil…



1- Colombia se convirtió en la primera selección en robarle un punto a Brasil en las Eliminatorias a Catar 2022, luego de 9 victorias. Lo curioso no es eso: Brasil alcanzó 12 triunfos consecutivos en clasificatorias, contando las últimas tres jornadas a Rusia-2018; su último resultado sin victoria fue el 5 de septiembre de 2017, cuando empató 1-1… ¡Con Colombia en Barranquilla!



2- Brasil en 2021 ha jugado 13 partidos, 6 en Eliminatorias y 7 en Copa América. Solo en dos juegos no marcó gol: contra Colombia, este domingo, y contra Argentina, en la final de Copa en Rio de Janeiro.



3- Pasaron casi 5 años para que Colombia completara 2 partidos consecutivos sin marcar gol por Eliminatoria. Fue el 10 y 15 de noviembre de 2016, contra Chile (0-0) y Argentina (0-3), respectivamente.



4- Última vez que Colombia no recibía goles en 2 o más partidos seguidos por Eliminatoria: jornadas 14 y 15 (la 13 también) de clasificatorias a Rusia 2018, entre marzo (23 y 28) y agosto (31). La Selección le ganó a Bolivia (1-0), Ecuador (0-2) y empató 0-0 con Venezuela.



5- Segunda mejor racha. Colombia completó 3 Eliminatorias sin perder con Brasil de local (última derrota fue 1-2 en Barranquilla, el 7 de septiembre de 2003). Solo Bolivia supera esa racha de no perder en su casa contra la ‘verdeamarela’, con 5 Eliminatorias invicto en La Paz.



6- Falcao sin gol. El ‘Tigre’ igualó su segunda peor racha sin anotar en Eliminatorias: 5 juegos sin marcar gol, desde el tanto a Chile (13 de octubre de 2020); le pasó lo mismo en los 5 primeros partidos que jugó en las clasificatorias a Rusia-2018. Su peor racha es de 6 juegos sin anotar, que fueron sus primeros 6 partidos de Eliminatorias, hasta que marcó su primer gol contra Perú en las clasificatorias a Sudáfrica 2010.



7- David Ospina. Tercera ocasión que enfrenta a Brasil en Eliminatoria y primera vez que no recibe gol; antes, 2-1 y 1-1 en las clasificatorias a Rusia-2018. En total, 2 porterías en cero contra Brasil en 9 enfrentamientos; el primero fue en la Copa América 2015, que ganó Colombia 1-0.



8- Reinaldo Rueda: invicto 7 fechas en estas Eliminatorias, y es su mejor racha sin perder a cargo de Colombia (superó las 6 de 2006); nunca ha perdido en Barranquilla por clasificatorias.



9- Otra de Reinaldo: único técnico que empató 0-0 con Brasil de local (2021) y visitante (2004). Los otros entrenadores que sacaron un 0-0 con la ‘Canarinha’ por Eliminatorias: Blagoje Vidinić (1977, de local); Luis Augusto García (2000, de local); Jorge Luis Pinto (2007, de local); y Eduardo Lara (2008, de visitante).



10- Únicos futbolistas que empataron 0-0 dos veces o más veces contra Brasil, en partidos de Eliminatorias: Mario Alberto Yepes, único con 3 empates (2000, 2004 y 2008); con 2: Iván Ramiro Córdoba, Frankie Oviedo y Juan Pablo Ángel (2000 y 2004); Freddy Grisales (2004 y 2007); Amaranto Perea, Gerardo Bedoya (2004 y 2008); Agustín Julio, Camilo Zúñiga (2007 y 2008); Falcao García (2007 y 2021).