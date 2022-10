La clave para Argentina en Catar: ‘Un gran equipo alrededor de Messi’

Jorge Luis Burruchaga, autor del gol que dio la victoria a Argentina en la final del Mundial de México'86, aseguró a EFE que para el inminente Campeonato del Mundo Qatar 2022 la selección albiceleste tiene "un gran equipo alrededor" de Leo Messi, del que dijo que se encuentra en un "momento alegre y emocionalmente bárbaro".

Burruchaga (Entre Ríos, Argentina; 1962) fue jugador profesional entre 1979 y 1998 en equipos como Arsenal de Sarandí e Independiente, en Argentina, y en el Nantes y Valenciennes, de Francia. Además, con la selección albiceleste disputó 63 partidos, marcó catorce goles, ganó el Mundial de México'86 y fue finalista en Italia'90.



"En México'86 había un grupo que tenía mucha fuerza y había un grupo de jugadores de enorme personalidad como Ricardo Enrique Bochini, Marcelo Trobiani o Daniel Passarella. Jugadores con mucha autocrítica, cosa que hoy escasea, y un hambre a través del entrenador (Carlos Bilardo) y de Diego Maradona que nos transformó a todos", recordó.



"Fuimos campeones del mundo como merecimos porque fuimos los mejores y no perdimos ningún partido. Tenía el grupo una capacidad de sobreponerse a todo porque fue un proceso duro, complicado, y nos quisieron echar a rastras pero resistimos", manifestó Burruchaga, que compartió vestuario durante muchos años en la selección albiceleste con Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020.



"Tengo muchos momentos vividos con él, sobre todo en lo futbolístico, con dos Mundiales jugados. El último encuentro que tuve fue en Abu Dabi en 2016, en un cumpleaños de él. Cumplía 56. Charlamos mucho. Lo último que supe, dos meses antes de fallecer, es que se le notaba que andaba con dificultades. Nos había acostumbrado a gambetear la muerte y nos había acostumbrado a tanto que parecía un episodio más del que iba a salir. Hoy estará en el lugar que quería estar con su doña 'Tota' y su papá", apuntó.



36 años después de la última victoria de Argentina en un Mundial, en México'86, la selección albiceleste capitaneada por Leo Messi aspira de nuevo a conquistar la copa de campeones.



"A Brasil 2014 fuimos muy ilusionados y llegamos a la final. A Rusia 2018 no tanto pero se generó en este tiempo, después de ese campeonato, el recambio natural, en el que aparecieron estos chicos jóvenes entusiasmados como todos cuando empezamos en la selección", señaló.



"Leo Messi está distinto, ya muy grande, con otro juego, manteniendo lo suyo pero jugando de otra manera, más organizador, mucho más tranquilo. Se sacó un peso de encima tras ganar la Copa América (2021). Si bien el argentino por naturaleza se ilusiona para salir campeón y desgraciadamente hace 36 años que no lo logramos, este año tenemos chance de llegar a estar entre los cuatro. Es el objetivo que uno se traza y Argentina está capacitada", declaró.



"Para Messi, además, va a ser su quinto Mundial y lo agarra emocionalmente bárbaro. Se le ve. En París se le nota bien, alegre, muy compenetrado en el rol que tiene que cumplir y ayudado. Alrededor de un gran jugador hay un gran equipo y Argentina hoy tiene un gran equipo y no es fácil con una figura excluyente que es Leo", subrayó.



Para este Mundial de Qatar 2022, Burruchaga cree que "España, Portugal y Países Bajos están en ese lote de peligrosos aunque como favoritos parece que Brasil, Argentina y Francia, por ser campeona del mundo, están un paso arriba aunque no es fácil revalidar".



"Además a Alemania nunca hay que dejarla de lado. Hay cinco o seis selecciones detrás de esas que pueden ser candidatas pero España tiene capacidad", apuntó. Burruchaga, que estuvo en Madrid con motivo de su donación del balón con el que se jugó la semifinal contra Italia en el Mundial de 1990 a Legends, futuro museo de reliquias futbolísticas que se abrirá en unos meses en la capital española, habló sobre un compatriota suyo que ha hecho historia en el Atlético de Madrid, Diego Simeone.



"Lleva diez años de éxitos. Transformó el Atlético y es un enorme entrenador. Lo de ahora son circunstancias que pasan porque no todos los años vas a ganar. Es el año más flaco que tiene, quedando fuera de la Champions y en el campeonato de Liga lejos. La transformación que ha hecho en el Atlético es enorme y no tiene que manchar el presente, si bien el fútbol, como la vida, es presente", concluyó.



EFE