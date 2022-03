Sebastián Villa se destapó sobre una convocatoria a Selección Colombia

Sebastián Villa sigue sin ser tenido en cuenta en la Selección Colombia, pues su caso de agresión a su expareja sigue abierto y prefieren no convocarlo hasta que arregle su situación con la justicia en Argentina.



El futbolista de Boca Juniors sigue jugando en su club, a pesar de no haberse cerrado el caso de violencia de género. Además, está en un gran nivel y viene de marcar el gol del triunfo en el Superclásico contra River Plate, el pasado fin de semana.



Reinaldo Rueda, y antes Carlos Queiroz, prefirieron abstenerse de llamarlo por el escándalo moral que podría desatarse en Colombia si es convocado un futbolista que está en medio de una investigación por agredir a una mujer.



Sin embargo, Villa guarda esperanzas de volver a la Selección Colombia. Este miércoles, 23 de marzo, el extremo cafetero se destapó, rompió su silencio y manifestó sus deseos de volver a tener una oportunidad en la Tricolor.



“Cualquier jugador se sentiría orgulloso de representar a su país. Creo que vengo haciendo las cosas bien. Si me llamaran de la Selección y me tocara tomar un avión ya para ir a ayudar, sería el hombre más feliz del mundo”, dijo Villa en ‘Radio La Red’, confesando que mantiene vivas sus ilusiones de aportar su talento al seleccionado cafetero.



Sobre su caso de agresión, y que ese sea el motivo de no ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda, Villa comentó: “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estoy esperando mi momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Seguiré haciendo las cosas bien en Boca, para que me llegue la oportunidad otra vez”.



Y aunque no está en la Selección, Sebastián Villa aseguró que le hará mucha fuerza a sus compañeros: “Tenemos un plantel muy grande, con jugadores en muy buen nivel, muchos de ellos en Europa. Mañana (por este jueves) es un partido muy importante para nosotros, y hay que tener fe de conseguir el triunfo, porque la fe no se puede perder”.