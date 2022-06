No es solo Neymar: la figura que llevará el peso de Brasil en Catar

El Mundial de Catar se va aproximando cada vez más. La cita orbital, que se disputará a partir del mes de noviembre del presente año, va generando expectativa por el gran nivel de los diferentes seleccionados.



Sudamérica busca volver a reinar de la mano de sus dos potencias (Brasil y Argentina) para poner fin de una vez por todas a la mala racha internacional que acarrea desde hace 20 años.



La última vez que un combinado de Conmebol obtuvo la gloria fue la Canarinha en el Mundial de Corea-Japón 2002. Precisamente dos figuras de aquel equipo hablaron con ‘Betfair’ sobre los favoritos a quedarse con la Copa y el presente de la pentacampeona del mundo.

Ronaldo Nazario manifestó en el programa ‘Día de Juego Betfair’ que para el Mundial tan solo hay tres favoritos: Francia (vigente campeona), la España de Luis Enrique y por supuesto su amada Brasil.



Aunque alarmó asegurando que el seleccionado de Tite “ahora mismo no tiene tanto apoyo popular”, lo deja tranquilo el hecho de que “siempre es favorita y siempre da la pelea”. Y es que en la reciente eliminatoria cabalgó a placer con 45 unidades, siendo así no solo puntera sino también invicta.



Por último reconoció a Neymar como la pieza clave del seleccionado en la búsqueda de su sexta consagración: “La gente no se puede olvidar de Neymar, que es nuestra gran esperanza, si llega en buena forma, va a ser determinante para el juego de Brasil”.



Otro que dio su opinión fue Rivaldo, quien aplaudió la “mejoría” en el juego del seleccionado brasileño y enalteció la unión del grupo en pro de conseguir el objetivo máximo en Catar.



“Con un equipo dividido y con tensiones internas es imposible ganar un campeonato y mucho menos la Copa del Mundo”, declaró tajantemente.



Finalmente nombró al que, según su parecer, compartirá el liderato de la nómina junto a ‘Ney’: “Hay nuevos jugadores que se destacan como Vinícius, que está haciendo muchos goles en el Real Madrid y que ahora comparte la responsabilidad con Neymar de levantar la sexta Copa para nuestro país”.



Vale recordar que ‘Vini’ completó una temporada espectacular con el Real Madrid. A nivel individual marcó 22 goles y repartió 20 asistencias, mientras que a nivel grupo se quedó con el título liguero y la Champions League.