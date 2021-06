Colombia, a vencer a Argentina: resultados ideales para la fecha 8

Se juega este martes todos los partidos de la 8ª jornada de las Eliminatorias Suramericanas a Catar 2022. Ya se estrenó Reinaldo Rueda con una importante victoria 0-3 contra Perú, en Lima; ahora deberá refrendar lo conseguido como visitante frente a Argentina, en Barranquilla.



Los tres puntos serían ideales para tratar de terminar la doble jornadas en los primeros puestos de la tabla de posiciones, que dan cupo a la Copa del Mundo de la Fifa.



Recordemos cómo está la tabla de la Eliminatoria Suramericana



1- Brasil – 15 puntos

2- Argentina – 11 puntos

3- Ecuador – 9 puntos

4- Paraguay – 7 puntos

5- Uruguay – 7 puntos

6- Colombia – 7 puntos

7- Chile – 5 puntos

8- Bolivia – 4 puntos

9- Venezuela – 3 puntos

10- Perú – 1 punto



Colombia debe ganar en casa para llegar a 10 unidades y tratar de terminar la fecha entre los 5 primeros puestos, que son los de las aspiraciones mundialistas. La diferencia de gol sigue siendo negativa y por eso se necesitarían otros resultados para frenar a los rivales directos.



¿Qué otros resultados le convienen a Colombia? Aquí le contamos



Ecuador vs. Perú: un triunfo del visitante o un empate, para que Ecuador no se vaya muy lejos. Perú está último y si suma no le hará daño a Colombia, en cambio, sí le podría quitar puntos importantes a un rival directo de los cafeteros.



Venezuela vs. Uruguay: los charrúas tienen los mismos puntos que Colombia, así que sería ideal un empate; es difícil que Venezuela gane, aunque sería lo mejor que le pueda pasar a Colombia.



Paraguay vs. Brasil: los guaranís también suman 7 puntos, mientras que Brasil marcha con 15 de 15. Además, los dirigidos por Tite son los mejores visitantes de la Eliminatoria. Sin duda, que gane la ‘verdeamarela’ sirve de mucho.



Chile vs. Bolivia: ambos equipos están detrás de Colombia. Un empate sería el resultado más favorable para los colombianos.