Reinaldo Rueda la tiene clara: así le jugará Colombia a Brasil

Reinaldo Rueda ya tiene en su mente la estrategia para el partido en el que Colombia enfrentará a Brasil este domingo, 10 de octubre (4:00 p.m.), por la 5ª fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Este sábado, en rueda de prensa, el entrenador de la Selección habló de varios aspectos que rodean el crucial partido, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



¿Quién reemplaza a Juan Guillermo Cuadrado? ¿Jugará Juan Fernando Quintero? ¿Cuáles serán sus variantes? Rueda Rivera no esquivó ninguna pregunta, pero sí escondió los detalles de su plan.



Reemplazo para Juan Guillermo Cuadrado. Es un trabajo que hemos realizado desde el punto de vista teórico y que lo trabajaremos en la última práctica para ver cuál variante será la mejor. Tenemos varias alternativas, aunque no es lo mismo un entrenamiento. La jerarquía y la trayectoria de Cuadrado harán falta.



Duván Zapata. Pasa en todos los equipos del mundo, a jugadores de igual o más grande trayectoria. Duván es un hombre equilibrado y tranquilo, y sabrá superar este momento. Hay respaldo nuestro, porque sabemos de sus condiciones y virtudes y lo que aporta en la Selección; nos brindará grandes satisfacciones a futuro.



El partido de Copa América. Hay una referencia en ese partido; Brasil tiene riqueza en su nómina y hay algunos jugadores diferentes a los de la Copa. Vuelve Neymar. Es un equipo con comportamiento muy estable, desde lo estratégico; y las individualidades pueden cambiar un partido.



Qué necesita Rueda para reemplazar a Cuadrado. Es un interrogante para el cuerpo técnico, porque Juan Guillermo nos aporta muchas cosas; el jugador que esté en su lugar, debe tener una mezcla para interpretar los momentos del juego, cumplir con sus deberes, y que se complemente con sus compañeros, porque esas sociedades son difíciles.



Se le puede atacar a Brasil. Somos conscientes de la gran bondad que tiene Brasil, pero todos queremos ganar siempre. Hay que ser inteligentes, tener equilibrio en lo emocional y estratégico, que permita hacer un partido redondo y sumar los tres puntos. Hay que saber seleccionar el mensaje que planteamos a los jugadores, y las decisiones de ellos en la cancha. Exige altísima concentración y carácter para sacar el partido adelante.



Juan Fernando Quintero. Es una alternativa importante, porque entró muy bien contra Uruguay y venía de hacer un buen juego contra Chile. Tiene bagaje y características que nos pueden servir en la colectividad y en lo individual.



Mensaje para lograr la hazaña. Es una motivación enfrentar a Brasil y querer ganarle, como equipo grande. No se necesita de un gran mensaje, porque los deseos están en el equipo.



Cuentas para clasificar a Catar 2022. La tendencia es tratar de ganar en casa siempre. Hay que sumar y sumar. La mentalidad siempre será ganar, ojalá podamos clasificar al Mundial.



Lo que dice la prensa. No me da tiempo para ver lo que dicen los medios. Tenemos mucho trabajo y no hay suficiente tiempo. Los medios tienen conceptos y gustos diferentes, y eso hace parte de la familia del fútbol. A veces llega la información, pero en estas épocas me concentro en mi trabajo.



Jugar a las 4 de la tarde. No sé si siga siendo ventaja el horario y el clima. Hay que valorar aspectos nuestros y del rival; para mí, es un factor secundario.