‘Equipos de Inglaterra y Europa deben respetar los acuerdos’: Jesurún

Suramérica está en vilo y con un dejo de indignación, por la arbitraria decisión en Inglaterra y España de no prestar los futbolistas que juegan en clubes de ambos países para los partidos de Eliminatorias a Catar 2022, debido a los protocolos y lo que afectaría la competencia posterior a la triple jornada.



Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confía en las directrices de la Fifa para alinear nuevamente a los equipos europeos y que faciliten el viaje desde el Viejo Continente a Suramérica a los futbolistas convocados.





“Nosotros estamos convencidos y confiados de que tienen que soltar a los jugadores porque hace parte del reglamento Fifa. Estos partidos ya hacen parte del Mundial, así que deben ser permitidos los jugadores”, dijo el dirigente en ‘Blu Radio’.



Jesurún añadió: “Es un tema de sentido común y no podemos extender una crisis cuando realmente no hay ningún sentido para hacerlo. Es que no es solo Inglaterra, nosotros tenemos carta de otros equipos, o son todos o no es ninguno. Se tiene que invocar a los equipos ingleses y europeos a respetar el acuerdo que se tiene. Creo que en el fondo es un atentado contra el Mundial de Catar. Lo que se ha extendido es un tema de liberación de jugadores”.