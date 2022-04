¡Prográmese! Primer partido y hora colombiana de partidos del Mundial

El sorteo del Mundial de Catar 2022 deparó buena fortuna general para los equipos suramericanos, que intentarán ganar de nuevo el torneo después de 20 años de ayuno.

El partido inaugural de la Copa Mundo será nada menos que entre Catar y Ecuador, el lunes 21 de noviembre, a las 5 a.m., hora de Colombia, en el Estadio Al Bayt, de la ciudad de Jor, un escenario con capacidad para 60.000 espectadores.



Recuerde que la fase de grupos arrancará ese día y se extenderá hasta el 2 de diciembre, con cuatro partidos por día para completar un calendario de 48 encuentros.



¿A qué hora serán los partidos de la primera fase del Mundial?



Los horarios en Colombia se moverán así: 5 :00 a.m., 8:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.



¿Habrá cambios en la segunda y tercera fase?



En octavos de final, entre el 3 y el 6 de diciembre, se disputarán dos partidos diarios, a las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. hora colombiana



En cuartos de final, entre el 9 y el 10 de diciembre, se repetirán los juegos a las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.



¿Y los partidos de semifinal y final?



El primer partido de las semifinales se jugará el 13 de diciembre, a las 2:00 p.m. y el segundo, el 14 de diciembre, también a las 2:00 p.m. hora colombiana



El partido por el tercer lugar será el 17 de diciembre a las 10:00 a.m. hora colombiana



La gran final se jugará el 18 de diciembre, a las 10:00 a.m. hora colombiana