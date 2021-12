Sin sonrojarse: Qatar reconoce solo tres muertos en obras del Mundial

Avanzan las obras para el Mundial de Qatar 2022 y la guerra de versiones es total: unos hablan de miles de muertos en la construcción de escenarios, otros no aceptan prácticamente ninguna baja.

Nasser Al-Khater, CEO de Qatar 2022, invitó a decenas de periodistas a Doha para que vieran directamente el avance de los preparativo para la cita y por supuesto no pudo escapar a las polémicas.



"En Qatar han fallecido tres trabajadores del Mundial. Tres. Son datos públicos que nunca hemos escondido. Los datos que ofrecen varios medios se utilizan para crear negatividad y responden a intereses personales. Son absolutamente falsos. Nosotros no reconocemos estos datos y no están contextualizados. Es un periodismo irresponsable. Parece que todo el que muere en Qatar lo hace por el Mundial", declaró.



La referencia es clara: según datos del diario The Guardian, serían al menos 6.500 los fallecidos por las condiciones extremas de trabajo.



El dirigente espera darles a los aficionados una experiencia distinta y es de lo único que quiere hablar, ahora que falta menos de un año para la Copa Mundo: “Esperamos entre 1,2 y 1,5 millones de aficionados. Habrá distintas posibilidades de alojamiento para todos ellos. Queremos que este Mundial sea el de toda la región de Oriente Medio, no sólo de Qatar. Así lo siente la mayoría de la gente de la región. Técnicamente será posible ir a más de un encuentro al día. Durante la Copa Árabe yo mismo he podido hacerlo. También el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ¿Tres? ¿Cuatro? Eso dependerá de cada uno, y de sí le da tiempo a desplazarse. Pero se podrán adquirir cuántos tickets se quiera dentro de un mismo día”, declaró.



Ante las inquietudes por las denuncias de distintas organizaciones, el dirigente zanjó la discusión: "Nosotros estamos centrados en organizar un buen torneo. Obviamente, las federaciones y los jugadores son libres de pensar lo que quieren sobre Qatar".