Portugal no pudo con Irlanda: el pase al Mundial se define con nervio

Se van definiendo los grupos europeos pensando en la clasificación directa al Mundial de Catar 2022.



Portugal no pudo con Irlanda y firmó un empate (0-0) ramplón marcado por el mal juego y la casi ausencia de ocasiones con el que se jugará su clasificación con Serbia en la última jornada del Grupo A.

Aunque aún ocupa la primera plaza, desperdició una gran ocasión de mantenerse la distancia de dos puntos que tenía con Serbia. Ahora, ambas selecciones están igualadas con 17 y, aunque con un empate podría llegar a Catar, la imagen que ofreció en Dublín no fue nada buena.



La victoria de Serbia, 3-1 frente a Azerbayán, obligaba al cuadro luso a por lo menos empatar. Con un punto, seguiría líder, pero podía generar unas dudas innecesarias. Enfrente, Irlanda, sin ninguna opción de nada, se jugaba el honor y apostó por plantear un juego trabado a la espera de un error de su rival para dar la sorpresa.



Portugal, cayó en la trampa. Se vio envuelto en una tela de araña complicada de superar. Irlanda, muy ordenada, apenas cedió terreno. Muy bien atrás, secó al combinado luso, que en los primeros 45 minutos apenas gozó de ocasiones.



Sólo André Silva lo intentó con un disparo que se marchó lejos del palo izquierdo de la portería defendida por Gavin Bazunu. Y no hubo mucho más. Sólo una queja de Cristiano, quien lamentó que Jesús Gil Manzano no pitase un claro y evidente penalti tras recibir el rodillazo de un defensa en su espalda al saltar a cabecear una pelota.



Es más, Irlanda, por contra, sin ninguna pretensión de manejar el duelo, tuvo la más clara con un remate de Robinson que salvó Rui Patricio.



Con muy poco creó mucha inquietud y así seguiría en la segunda parte, en la que Portugal volvió a chocar contra una muralla que parecía insuperable. Hasta los 67 minutos, Portugal no consiguió inquietar la portería de Bazunu. Fue Cristiano, con un cabezazo, quien rozó un tanto que habría sido oro para su equipo.



Pero no era el día. Era un duelo de pocas ocasiones y en el que se necesitaba efectividad. Casi un cien por cien. No la hubo y Portugal, encima, se quedó con un hombre menos por la expulsión de Pepe en el tramo final.



Fue el canto del cisne de un partido que parecía destinado al 0-0. Pero pudo ser peor. Un tanto de Irlanda sobre la bocina podría haber sido una tragedia. Por suerte para el conjunto luso, el susto, que lo dio Will Keane en forma de gol en el minuto 96, fue anulado y dependerá de sí misma. Frente a Serbia, vivirá su juicio final.