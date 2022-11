Dybala contó cuánto le costó volver a jugar e ir al Mundial

Roma y Lazio vivieron el clásico romano en el estadio Olímpico y el club que dirige José Mourinho tuvo una novedad en la última media hora de juego, pues volvió a tener en cuenta al argentino Paulo Dybala, quien fue integrado por Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022.



Al finalizar el partido que terminó 1-1 en Roma, Paulo Dybala no ocultó su alegría por volver a jugar un partido de fútbol y contó todo lo que hizo para poder llegar a la cita orbital con Argentina



"El cariño de la gente fue increíble desde el primer día. Trabajé mucho para estar hoy: me hubiera gustado estar antes, pero no fue posible. Le dije al entrenador que quería ayudar al equipo", mencionó Dybala al finalizar el clásico romano.



Igualmente, Dybala confirmó que no se cansó de entrenarse a diario para poder volver a las canchas más rápido y lograr su objetivo de quedar entre los convocados por Scaloni sobre la hora.



“Trato de estar lo mejor posible, para el equipo y para la Copa del Mundo. Intenté aprovechar al máximo el tiempo y lo conseguí porque la Copa del Mundo se juega cada cuatro años, ni que decir la dicha", finalizó la estrella argentina.



La actual temporada de Dybala con Roma ha sido estable tras disputar 9 partidos de Serie A y haber ayudado con cinco goles, por lo que su regreso a las canchas en el clásico le permitió de nuevo sumar minutos, permitiendo demostrar que está en plenitud para el debut mundialista contra Arabia Saudita.



🇮🇹 ¿Por quién hincharán los italianos en este Mundial? Paulo Dybala espera que apoyen a Argentina 🇦🇷🙌 pic.twitter.com/OV32BrwJ9w — Diario Olé (@DiarioOle) November 14, 2022