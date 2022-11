Panini se ‘descachó’: jugadores del Mundial que no están en el álbum

El álbum del Mundial de Qatar 2022 que fue lanzado por Panini ya lleva un tiempo en circulación. Sin embargo, con las 32 convocatorias de las selecciones participantes oficializadas se encontró una cifra bastante desfavorable para la marca italiana.



Y es que en la colección de monas hubo un 58% de desacierto en las nóminas finales del Mundial ya que 334 futbolistas no están en el álbum.



Hay que mencionar que también en la colección solo hay espacio para 19 jugadores por lo que de ahí sale una de las razones de la ausencia de tantos futbolistas en ese álbum.



Además, otras de las razones es que dentro de la colección hay varios jugadores que no irán o porque no fueron convocados o porque se lesionaron previo al Mundial. Es el caso de Paul Pogba, N’golo Kanté, Christopher Nkunku, Byron Castillo, Giovanni Lo Celso, Timo Werner entre otros.



Jugadores que irán al Mundial, pero no están en el álbum Panini



Qatar: Yousef Hassan, Ismaeel Mohammed, Jassem Gaber, Mohammed Waad, Ali Asad Salem, Al-Hajri, Mustafa Tarek, Naif Al-Hadhrami, Khalid Muneer



Ecuador: Moisés Ramírez, Jackson Porozo, Diego Palacios, William Pacho, Xavier Arreaga, José Cifuentes, Romario Ibarra, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez.



Senegal: Seny Dieng, Youssouf Sabaly, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs, Formose Mendy, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, WIliman Ndiaye, Nicolas Jackson.



Países Bajos: Remko Pasveer, Andries Noppert, Jurrien Timber, Nathan Aké, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons, Luuk De Jong, Wout Weghorst, Vincent Janssen, Noa Lang.



Inglaterra: Nick Pope, Eric Dier, Ben White, Kieran Trippier, James Maddison, Connor Gallagher, Marcus Rashford, Callum Wilson.



Irán: Hossein Hosseini, Payam Niazmand, Abolfazl Jalali, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Rouzbeh Cheshmi, Ali Karimi, Mehdi Torabi.



Estados Unidos: Ethan Horvath, Sean Johnson, Cameron Carter-Vickers, Joe Scally, Tim Ream, Shaq Moore, Luca de la Torre, Cristian Roldán, Jordan Morris, Josh Sargent, Haji Wright



Gales: Adam Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, Matt Smith, Dylan Levitt, Sorba Thomas, Rubin Colwill, Mark Harris.



Argentina: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Exequiel Palacios, Paulo Dybala.



Arabia Saudita: Nawaf Al-Aqidi, Saud Abdulhamid, Ali Al-Hassan, Nawaf Al-Abed, Riad Sharahili, Abdulrahman Al-Obood, Nasser Al-Dawsari, Saleh Al Shehri, Haitham Asiri.



México: Rodolfo Cota, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Uriel Antuna, Henry Martín, Roberto Alvarado.



Polonia: Grabara, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Robert Gumny, Zurkowski, Frankowski, Krystian Bielik, Damian Szymanski, Jakub Kaminski, Kamil Grosicki, Michal Skoras.



Francia: Alphonse Areola, Steve Mandanda, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba, Axel Disasi, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Wesley Fofana, Jordan Veretout, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani.



Australia: Danny Vukovic, Fran Karacic, Bailey Wright, Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Thomas Deng, Riley McGree, Cameron Devlin, Keanu Baccus, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Garang Kuol.



Dinamarca: Oliver Christensen, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen, Victor Nelsson, Alexander Bah, Mathias Jensen, Jesper Lindström, Robert Skov, Andreas Cornelius.



Túnez: Aymen Dahmen, Mouez Hassen, Aymen Balbouli, Ali Abdi, Nader Ghandri, Wajdi Kechrida, Hannibal Mejbri, Ghaylen Chaaleli, Issam Jebali, Taha Yassine Khenissi.



España: David Raya, Daniel Carvajal, José Gayà, Hugo Guillamón, Carlos Soler, Marco Asensio, Nico Williams, Yeremy Pino.



Costa Rica: Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Carlos Martínez, Ronald Matarrita, Daniel Chacón, Douglas López, Roan Wilson, Brandon Aguilera, Álvaro Zamora, Youstin Salas, Anthony Hernández.



Alemania: Kevin Trapp, Nico Schlotterbeck, Lucas Klostermann, Armel Bella-Kotchap, Christian Günter, Jamal Musiala, Julian Brandt, Mario Götze, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko.



Japón: Daniel Schmidt, Hiroki Sakai, Ko Itakura, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Yuki Soma, Ayase Ueda, Shuto Machino, Daizen Maeda.



Bélgica: Koen Casteels, Wout Faes, Zeno Debast, Arthur Theate, Amadou Onana, Leandro Trossard, Leander Dendoncker, Michy Batshuayi, Loïs Openda.



Canadá: Dayne St. Clair, James Pantemis, Joel Waterman, Derek Cornelius, Ismaël Koné, Liam Fraser, David Whoterspoon, Liam Millar, Iké Ugbo, Lucas Cavallini.



Marruecos: Ahmed Tagnaouti, Achraf Dari, Noussair Mazraoui, Jawad El Yamiq, Y. Attiat-Allah, Badr Benoun, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ez Abde, Abdelhamid Sabiri, Yahya Jabrane, Bilel El Khannouss, Hakim Ziyech, Zakaria Aboukhlal, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah.



Croacia: Ivo Grbić, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić, Borna Barišić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Ante Budimir, Bruno Petković.



Brasil: Weverton, Alex Telles, Dani Alves, Bremer, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.



Serbia: Marko Dmitrović, Stefan Mitrović, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Filip Mladenovic, Marko Grujic, Uroš Račić, Ivan Ilic.



Suiza: Jonas Omlin, Philipp Köhn, Eray Cömert, Renato Steffen, Fabian Frei, Ardon Jashari, Edimilson Fernandes, Fabian Rieder, Michel Aebischer, Christian Fassnacht.



Camerún: Ngapandouetnbu, Nicolas N’Koulou, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Gaël Ondoua, Christian Bassogog, Mbeumo, Ntcham, Ngom Mbekel, Georges-Kevin N’Koudou, Jean-Pierre Nsame, Marou Souaibou.



Portugal: José Sá, Diogo Dalot, Antonio Silva, Vitinha, William Carvalho, João Mário, Otávio, Matheus Nunes, João Palhinha, Rafael Leão, João Félix, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos.



Ghana: Lawrence Ati Zigi, Manaf Nurudeen, Danlad Ibrahim, Tariq Lamptey, Mohammed Salisu, Denis Odoi, Alidu Seidu, Joseph Aidoo, Salis Abdul Samed, Osman Bukari, Elisha Owusu, Kamal Sowah, Iñaki Williams, Antoine Semenyo, Daniel Afriyie.



Uruguay: Sebastián Sosa, Guillermo Varela, Sebastián Coates, José Luis Rodríguez, Manuel Ugarte, Agustín Canobbio, Facundo Torres, Maxi Gómez.



Corea del Sur: Bum-Keun Song, Moon-Hwan Kim, Kyung-Won Kwon, Yu-Min Cho, Jun-Ho Son, Kang-In Lee, Sang-Ho Na, Woo-Yeong Jeong.



Cabe señalar que después del Mundial 2022, Panini suele sacar las láminas de varios jugadores que no venían inicialmente en el álbum.