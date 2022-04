A no repetir la negativa historia: Francia a pasar fase de grupos

Llegó el gran día para las 32 selecciones que irán a Catar en busca del título mundialista. Por ahora, son 29 países que están dentro de la imponente Copa del Mundo, esperando tres más que tendrán que definir su fortuna en el repechaje. Esperan Ucrania y Escocia que se enfrentan, posteriormente se encuentran contra Gales, Costa Rica ante Nueva Zelanda, y Perú que espera a Australia o a Emiratos Árabes. La suerte está echada para la actual campeona Francia que no quiere recaer en esa ‘maldición’ del campeón.

A falta de siete meses y un poco más para el inicio del certamen mundialista, la suerte del sorteo emparejó a Francia que ofició como cabeza del Grupo D y a dicho lugar se le unieron viejas conocidas como Dinamarca, quien gane entre Perú – Australia/Emiratos Árabes y Túnez. Vale recordar que en el 2018, franceses fueron emparejados con los daneses, peruanos y australianos.

Francia tendrá dos misiones en Catar, la primera, pasar la fase de grupos y no recaer en esa lamentable situación del campeón que no logra superar esa instancia, segundo, tratar de revalidar el título consiguiendo su tercera Copa del Mundo. Esa negativa historia ya le había sucedido a los galos tras conseguir el trofeo en 1998.

En Corea del Sur y Japón 2002, Francia ocupó el Grupo A en donde enfrentó a Dinamarca, Senegal y Uruguay. Los franceses apenas sumaron una unidad y quedaron en el fondo de la tabla sin poder superar la primera instancia mundialista. Posteriormente, en los tres últimos Mundiales, el campeón defensor no pudo pasar a los octavos de final.

2006 vio campeón a Italia ante los franceses por coincidencia. Sin embargo en 2010, los italianos se midieron en el Grupo F contra Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Sin embargo, esa historia negativa se volvió a repetir, ocuparon el fondo de la tabla con tan solo dos unidades gracias a empates.

España alzó su primer título mundialista en su historia en Sudáfrica. Pero en 2014, esa tradición se repitió, los españoles debutaron con un vergonzoso 1-5 ante Países Bajos, una Selección conocida que les dio la Copa del Mundo por la mínima diferencia cuatro años atrás. Los ibéricos tampoco pudieron ante Chile, y contra Australia sumaron sus únicos tres puntos quedándose afuera en fase de grupos.

Alemania se unió a esa lista de campeones sin pasar de fase de grupos en el Mundial. En Rusia, los alemanes llegaban dominando el fútbol, no solo por su título en Brasil, sino por sus excelentes resultados en Eliminatoria y Copa Confederaciones. Sin embargo, los teutones llegaron a tierras rusas y no pudieron ante México ni Corea del Sur, y aunque vencieron a Rusia, no les alcanzó.

Así las cosas, con Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, y compañía no parece ser problema que esta historia negativa se repita en un grupo que conoce bien y que puede ser accesible para los franceses. Una ´maldición’ que ningún país quiere repetir.