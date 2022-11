Messi, el enemigo: Argentina, Polonia, México y A. Saudí en Grupo C

En el grupo C del Mundial de Catar chocarán Argentina, México, Arabia Saudí y Polonia, un grupo competido donde todos intentarán dañar la fiesta de Lionel Messi.

Así llega Argentina



La Scaloneta y ¿la última oportunidad de Messi? Tras 28 años sin títulos que incluyeron siete finales perdidas (una de ellas en el Mundial de Brasil 2014), Argentina llegará a la Copa del Mundo de Qatar, la que podría ser la última de Leo Messi, en un momento maravilloso. El equipo capitaneado por el actual delantero del PSG lleva 35 partidos invicto, fue campeón de la Copa América en Brasil en 2021 al ganarle a los locales en el Maracaná por 1-0 y de la Finalissima al golear a Italia por 3-0 en Inglaterra en junio.



La Albiceleste, además de Messi, cuenta con varios jugadores que cuando se ponen la camiseta argentina tienen rendimientos sobresalientes, como el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, los zagueros Cristian Romero y Nicolás Otamendi, los centrocampistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, el volante ofensivo Ángel Di María y el goleador Lautaro Martínez. El 10 de junio de 2021 Argentina venció a Brasil en el Maracaná por 1-0 en la final de la Copa América con un gol de Ángel Di María y cortó así una racha de 28 años sin títulos. Ese fue, además, el primer trofeo de Messi, campeón olímpico y mundial juvenil, con la absoluta. En esos 28 años, Argentina jugó y perdió siete finales, una de ellas en el Mundial de Brasil 2014.



Messi había sido parte de cuatro de esas contiendas perdidas (tres Copas América y la del Mundial). Tras la conquista de la Copa América en Brasil, Argentina se enfrentó el 1 de junio a Italia, campeón de la Eurocopa, en la Finalissima y goleó por 3-0 desplegando un gran nivel de juego. Si bien Messi es la máxima figura del conjunto argentino, la Pulga cuenta con compañeros que están en un gran nivel. ‘Dibu’ Martínez, ‘Cuti’ Romero, Otamendi, De Paul, Paredes, Di María y Martínez son las otras figuras del equipo, en el que ha entrado Paulo Dybala, pero no así un hombre clave como Giovani Lo Celso por lesión.



Además, en el plantel está Julián Álvarez, el exdelantero de River Plate ahora en el Manchester City de 22 años. La joven promesa del fútbol argentino suele esperar su oportunidad en el banquillo y es un as que se guarda bajo la manga Scaloni. Messi a sus 35 años disputará su quinto Mundial. Todo apunta a que será la última oportunidad que tendrá para coronarse en la cita del universo del fútbol. Y los pronunciamientos, por la trayectoria del equipo, no pueden ser mejores. Aunque parten como cabezas de cartel, jugadores y técnico aseguran que no son los máximos candidatos.



Clasificación FIFA: 3

Fases finales: 17 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Mejor participación: Campeón (1978, 1986)

Entrenador: Lionel Scaloni (ARG, 44)

Figura: Leo Messi.

Once tipo: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Lautaro Martínez

Así llega Arabia Saudí

Los 'halcones verdes', como en casa Arabia Saudí jugará la Copa del Mundo de fútbol por sexta vez en su historia. Ya empieza a ser un clásico de los últimos tiempos.



Además, esta vez jugarán prácticamente en casa. Esa buena dinámica en las fases clasificatorias les ha permitido ya labrarse una 'pequeña' historia con algún capítulo inolvidable para el país como el maradoniano gol de Saeed Al-Owairan ante Bélgica en Estados Unidos 94 o el triunfo ante Egipto por 2-1 en Rusia 2018. También otros sonrojantes, especialmente la derrota por 8-0 contra Alemania en Japón y Corea 2002. Ese tropiezo, y los que suelen cosechar por costumbre en sus participaciones, no le resta sin embargo ningún mérito a lo conseguido.



Clasificarse en una confederación tan abierta como la asiática no es tarea fácil. Y menos aún hacerlo para esta edición. Encajaron únicamente una derrota pese a que en la liguilla final coincidieron con otras mundialistas como Japón o Australia. Los saudíes han convertido lo extraordinario en costumbre. Y en los últimos años lo han hecho además contra todo pronóstico si se tiene en cuenta que en solo una ocasión desde el año 2000 -el segundo puesto del 2004- fueron más allá de los octavos de final en la Copa Asia.



Ese contexto les permitirá llegar a Catar 2022 sin nada que perder, con la satisfacción del deber cumplido y tratar de dar la sorpresa en un grupo potente donde les acompañan Argentina, Polonia y México. Su gran sueño es volver a pisar los octavos de final, como hicieron en Estados Unidos'94. De la mano del francés Hervé Renard, el torneo será escaparate para una plantilla que apunta a estar formada al cien por cien con efectivos de clubes nacionales en una liga donde los máximos goleadores son todos de origen extranjero.



Pese a ello algunos de los integrantes de la expedición son viejos conocidos de la afición española. Son casos como el de Salem Al-Dawsari o Fahad Al-Muwallad, quienes en su momento formaron parte de la lista de saudíes que desembarcaron en bloque en clubes de LaLiga como cedidos en el 2018. Este último, en cambio, ha sido excluido como medida de precaución tras dar positivo en una prueba antidopaje en febrero.



Clasificación FIFA: 51

Fases finales: 5 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018) - Mejor participación: octavos (12º 1994)

Entrenador: Hervé Renard (FRA, 54)

Figura: Saleh Al-Shehri

Once tipo: Mohammed Al-Owais; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kanno, Abdulelah Al-Malki; Salem Al-Dawsari, Salman Al-Faraj, Hattan Bahebri y Saleh Al-Shehri.

Así llega México

Los cuartos, '¿un suelo irrealizable' Después acceder a las últimas siete Copas del Mundo, México asiste a Qatar 2022 con el objetivo de colocarse entre los ocho mejores, una meta casi quimérica. No lo logra desde que organizó el torneo en 1986. Desde entonces no ha podido superar el muro de los octavos, a los que, por otro lado, nunca ha fallado. Dirigido por un técnico experto como el argentino Gerardo "Tata" Martino, que ya dirigió a Paraguay en Sudáfrica 2010, el tri pasó con ciertos apuros como segundo de la Concacaf, detrás de Canadá y delante de Estados Unidos, con el que perdió de visita y empató en el Azteca.



Si bien los altibajos en el rendimiento han enrarecido el ambiente de la selección, la realidad del equipo no es diferente a la de otras veces que llegaron al Mundial con malos pronósticos y pasaron la fase de grupos.



Si hay posibilidades de salir adelante y pasar a octavos no es algo que dependerá de los rivales, sino de si los delanteros recuperan el acierto ante las porterías rivales. Liderada por Hirving Lozano y Raúl Jiménez, delanteros del Nápoles italiano y del Wolverhampton inglés, en punta, Martino tiene la significativa baja del sevillista Jesús Manuel 'Tecatito' Corona, pero dispone de jugadores de la máxima experiencia y competitividad como Andrés Guardado o Héctor Herrera, y si llegan en buena forma atrás disponen de mimbres de nivel. Sin olvidar al eterno guardameta Guillermo Ochoa.



Clasificación FIFA: 13

Fases finales: 16 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Mejor participación: cuartos (6º 1970 y 1986)

Entrenador: Gerardo 'Tata' Martino (ARG, 54)

Figura: Hirving Lozano

Once tipo: Guillermo Ochoa, César Montes, Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Alexis Vega, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

Así llega Polonia

Lewandowski y diez más La cabeza y los pies de la selección polaca, el entrenador Czeslaw Michniewicz y el artillero Robert Lewandowski son con casi toda la seguridad las únicas certezas de un equipo que viaja a Catar lejos de los pronósticos pero con el arma del delantero del Barcelona.



El técnico polaco, que tomó las riendas de los rojiblancos en enero tras la marcha del luso Paulo Sousa, trata de convencer a su equipo que tiene argumentos futbolísticos suficientes como para ser competitivo y dar un salto de calidad para acercarse a aquella memorable selección que acabó tercera en Alemania'74 y España'82 con míticos futbolistas. La retirada de la selección el año pasado de Lukasz Fabianski deja a las claras que Szczesny será el portero titular.



Quizá es lo más seguro a parte de la punta de lanza para Lewandowski, ya que la escuadra polaca ya ha dejado patente que no tiene muchos vagones que puedan seguir el ritmo de la locomotora "Lewy". Por ello el rendimiento total del equipo depende demasiadas veces de un solo hombre. Con seguridad, Qatar 2022 será la última aparición en un Mundial de uno de los mejores jugadores polacos de todos los tiempos, y todo el país confía en que el deseo de sellar su carrera internacional con una más de sus actuaciones épicas le impulse a echarse a las espaldas al equipo y tirar de sus compañeros.



La experiencia de Kamil Grosicki, Kamil Glik y Grzegorz Krychowiak puede añadir consistencia a un combinado que consiguió el billete mundialista a través de la repesca, que le quedó simplificada por la descalificación de Rusia y con un riunfo por 2-0 ante Suecia. Las lesiones de Jakub Moder y Frystian Bielik, más favorecidos por las preferencias del míster, merman las combinaciones de nivel dentro de un bloque que debe dar más que el ciento por ciento.



Clasificación FIFA: 26

Fases finales: 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018) - Mejor participación: tercero (1974 y 1982)

Entrenador: Czeslaw Michniewicz (POL, 52)

Figura: Robert Lewandowski

Once tipo: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Nicola Zalewski; Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Szymon Zurkowski; Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski.