Grupo B y toque colombiano en Catar: Inglaterra, Irán, EE. UU. y Gales

El grupo B del Mundial de Catar 2022 lo integran Inglaterra, Estados Unidos, Gales e Irán. En la selección norteamericana juega el colombiano Jesús Ferreira (hijo de David) y a los iraníes los dirige Carlos Queiroz, ex DT de Colombia.

Así llega Inglaterra



Inglaterra, entre los resultados y el potencial desaprovechado La selección inglesa se debate entre lo que dicen los resultados, una final de la Eurocopa y unas semifinales de un Mundial, y lo que muestra su juego, rácano y sin estar a la altura de los futbolistas que posee. Esto tiene una explicación en la figura de Gareth Southgate, el hombre que ha armado un equipo seguro, sin florituras, que no enamora, pero que se tambalea en momentos clave.



Los cuatro partidos consecutivos sin ganar en el inicio de la Liga de Naciones, con derrota ante Hungría, empates ante Alemania e Italia, y debacle contra los húngaros, con un 0-4 que supuso la peor derrota en suelo propio desde los años 20, han incrementado las dudas de unos 'Tres Leones' que acabaron por descender de categoría en esta competición. Solo el buen papel en Rusia y en la pasada Eurocopa justificaba el fútbol de Southgate, más cercano al 'catenaccio' que al juego directo inglés.



Con la calidad que aúna la camada inglesa, el poso que deja es que no se está aprovechando una de las generaciones más talentosas de la historia. Si bien la de los Steven Gerrard, Frank Lampard y David Beckham nunca triunfó por las fricciones internas a nivel de clubes, esta se tambalea por un técnico que no está sacando el jugo a su plantilla. Harry Kane, Jude Bellingham, Mason Mount, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Jadon Sancho, Phil Foden, Jack Grealish... Algunos de los mejores futbolistas del mundo visten la camiseta de Inglaterra, pero su fútbol no luce tanto con el combinado nacional.



Durante el Mundial de Rusia, cuando Inglaterra llegó a soñar con una final antes de que Croacia les despertara en la prórroga, Southgate lo fio todo a la defensa de cinco y, vista la debacle contra Hungría, y que ya probó este sistema en la Liga de Naciones, podría repetir en Catar. En el medio, un puesto debe ser para Declan Rice, el mejor mediocentro inglés del momento, y el otro para Kalvin Phillips si Southgate opta por la vertiente defensiva.



Una aproximación más agresiva podría ver a Bellingham o Mount en el medio. Si el técnico mete cinco defensas, el esquema sería un 3-4-3, con dos carrileros y con un punta arriba cubierto por dos bandas. Con cuatro defensas, el dibujo sería un clásico 4-3-3, con Kane arriba y dos bandas. La portería es una posición que arroja dudas para Southgate, aunque su mano se está torciendo cada vez más hacia el lado de Aaron Ramsdale, el portero por el que el Arsenal pagó 30 millones y que ha hecho un gran año en el Emirates.



Clasificación FIFA: 5

Fases finales: 15 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Mejor participación: Campeón (1966)

Entrenador: Gareth Southgate (ING, 52)

Figura: Harry Kane

Once tipo: Nick Pope, Alexander-Arnold, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Kalvin Phillips, Declan Rice, Mason Mount, Phil Foden, Harry Kane y Jack Grealish.

Así llega Irán

Queiroz, al rescate Poco menos de dos meses antes del inicio de Qatar 2022, con el regreso a la presidencia de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán de Mahdi Taj, se confirmó el regreso al 'Team Melli' del portugués Carlos Queiroz. El prestigioso técnico luso, que había dejado el cargo de técnico de Egipto en abril, ocho meses después de dirigir a los 'faraones' sin el premio de llevarlos al Mundial, aceptó retornar 'a casa', como reconoció en el mismo aeropuerto de Teherán.



Queiroz había llevado las riendas de la selección de Irán durante ocho años. Logró el pase a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero pese a buenas sensaciones no consiguió pasar de la fase de grupos. Además consiguió que su equipo se convirtiera en el mejor conjunto asiático en el ránking de la FIFA, pero tampoco ganó la Copa de Asia.



Ahora, con ilusiones renovadas, el portugués, que reemplazó al croata Dragan Skocic, encara otra cita universal en la que el objetivo es de una vez alcanzar las eliminatorias tras quedarse muy cerca en Rusia tras vencer a Marruecos, empatar con Portugal y estar cerca de puntuar ante España. Ahí tienen pues los iraníes una barrera a superar después de sellar una clasificación que pudo truncarse en el inicio; cuando acabaron liderando su grupo, pero por un estrecho margen de puntos sobre Irak y Bahrein. Eso les llevó a una liguilla con otros cinco equipos en la que también acabaron primeros, cediendo solo un empate y una derrota. Únicamente la República de Corea, que estará asimismo en el Mundial, pudo aguantarles el ritmo.



Se logró de esta manera el objetivo que se habían marcado, dando continuidad a lo conseguido en la Copa Asia 2019. Allí el 'Team Melli' alcanzó la penúltima ronda por primera vez desde el 2004, aunque cayó contra Japón. Todas estas experiencias han ayudado a conformar el grueso de la expedición que viajará a Catar, mezcla en su mayoría de jugadores que se desenvuelven en la liga local o en alguna europea de segundo nivel.



El efecto Queiroz se ha notado en los amistosos de septiembre, en los que, sin ir más lejos, superó a Uruguay por 1-0. Sobresalen jugadores como Sardar Azmour, del Bayer Leverkusen, que a principios de octubre sufrió un desgarro en la pantorrilla, o Mehdi Taremi, goleador del Oporto luso, un delantero completo que ha demostrado sus cualidades en la liga e incluso en la Liga de Campeones ha sido protagonista indudable en partidos de relevancia.



Clasificación FIFA: 20

Fases finales: 5 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)

Mejor participación: Primera ronda (14º en 1978)

Entrenador: Garlos Queiroz (POR, 69)

Figura: Mehdi Taremi.

Once tipo: Amir Abedzadeh; Sadegh Moharrami, Hossein Kanaanizadegan, Shoja Khalizadeh, Milad Mohammadi; Ali Gholizadeh, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Alireza Jahanbaksh; Sardar Azmoun y Mehdi Taremi.

Así llega Estados Unidos

EEUU, juventud, talento y experiencia en las grandes ligas Estados Unidos retorna a un Mundial tras perderse Rusia 2018 con una ramillete de futbolistas que rezuman descaro y talento joven, con casi una veintena que acumulan experiencia en Europa, encabezados por Christian Pulisic y Weston McKennie, habituales en los onces del Chelsea inglés o del Juventus italiano.



La clasificación fallida para la pasada cita mundial, en un momento de pleno cambio generacional, impulsó una nueva etapa que, liderada en el banquillo por Gregg Berhalter, ya llevó a Estados Unidos a triunfar en Norteamérica, con los títulos en la Liga de Naciones de CONCACAF y en la Copa de Oro, ambos logrados contra México. Glorias del 'Soccer' como Landon Donovan, Clint Dempsey, Tim Horward o el propio Berhalter, cuartofinalista en el Mundial de 2002, fueron los pioneros que abrieron el camino para una nueva generación de talentos que representan las nuevas ambiciones de la Federación estadounidense, que llega a Catar decidida a poner las bases para ser protagonista en el Mundial de 2026, organizado en casa.



Pulisic (1998), campeón de Europa en 2021 con el Chelsea, Weston McKennie (1998), ganador de la Supercopa y de la Copa Italia con el Juventus, Serginho Dest (2000), exlateral del Barcelona, o Tyler Adams (1999), centrocampista del Leipzig, son solo ejemplos de jugadores acostumbrados a fajarse entre los grandes de Europa. A ellos se suman Cameron Carter-Vickers, titular en el Celtic escocés, Brenden Aaronson, joya del Salzburgo, el meta Ethan Horvath, recién ascendido a la Premier League con el Nottinham Forest, Yunus Musah, talento del Valencia, o Timothy Weah, hijo de George Weah y campeón de Francia en 2021 con el Lille.



Además, el crecimiento competitivo de la MLS, la edificación de ciudades deportivas de vanguardia y centros de alto rendimiento han dado un notable empuje al desarrollo de talentos que brillan en la liga estadounidense, como Jesús Ferreira o Paul Arriola, del Dallas FC. El equipo de Berhalter llegó al Mundial tras acabar tercero, con 25 puntos en catorce partidos, detrás de Canadá y México. Selló la clasificación gracias a sui rendimiento en casa, donde ganó seis partidos y empató uno, con 16 goles a favor y solo tres en contra, mientras que sufrió mucho como visitante, donde solo ganó un partido de siete (tres empates y tres derrotas).



Clasificación FIFA: 16

Fases finales: 10 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2022)

Mejor participación: Tercero (1930)

Entrenador: Gregg Berhalter (USA, 49)

Figura: Christian Pulisic

Once tipo: Matt Turner; Antonee Robinson, Walker Zimmerman, Aaron Long, Sergino Dest; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah; Christian Pulisic, Jesús Ferreira y Tim Weah.

Así llega Gales

Gales, el final dorado a la generación de Bale Por primera vez desde 1958, Gales disputará una Copa del Mundo. La generación semifinalista de una Eurocopa, la generación de Gareth Bale, tendrá la oportunidad de despedirse a lo grande, con su segunda Copa del Mundo en Qatar 2022, en un torneo al que acuden sin presión y con buenas opciones de meterse en octavos de final.



Por una cuestión muy simple. Pocos grupos hay más unidos y que se conozcan mejor que el galés. Bale lo ha dejado claro muchas veces. "Hay chicos en el equipo con los que llevo jugando desde los 16/17 años. El recuerdo favorito de mi carrera es celebrar con ellos las semifinales en Francia 2016", dijo el ya exfutbolista del Real Madrid. Bale es, sin ningún lugar a dudas, la figura de su selección. El jugador sobre el que gira todo. Una presencia que va más allá de lo deportivo y toca lo moral. Es el máximo goleador histórico y la absoluta referencia. El capitán con mayúsculas.



Sus dos goles en las semifinales de la repesca ante Austria son la máxima expresión de por qué no se puede entender a esta Gales sin el de 'expreso de Cardiff', pese a que tras salir del Real Madrid haya ido a un fútbol 'menor' como el estadounidense con el objeto de ponerse a punto en el apartado físico para el Mundial.



Bale está rodeado de una combinación de veteranos y jóvenes. Los Aaron Ramsey, Wayne Hennessey, Ben Davies y Kieffer Moore seguramente estén ante su última oportunidad de jugar una Copa del Mundo, mientras que otros como Brennan Johnson, estrella del Nottingham Forest, Harry Wilson, Dan James y Joe Rodon están dando sus primeros pasos en la élite. A este grupo, eso sí, le falta su líder. O al menos el que se suponía que iba a serlo. Ryan Giggs. Pero su relevo, que comenzó como interino, Rob Page, ya ha tomado las riendas de forma definitiva.



En Suecia 1958, Gales empató los tres partidos de la fase de grupos, contra Suecia, Hungría y México, antes de caer con la Brasil de Pelé, que hizo el único tanto del partido, en cuartos de final. Ahora Gales compartirá grupo con Inglaterra, Estados Unidos e Irán, un grupo con el que soñar con estar en octavos de final y darse un nuevo capricho. Su actuación en Francia, con aquellas semifinales, les permite soñar. Con Bale todo es posible, o al menos eso piensan en el país británico.



Clasificación FIFA: 19

Fases finales: 1 (1958)

Mejor participación: cuartos (5º, 1958)

Entrenador: Rob Page

Figura: Gareth Bale

Once tipo: Wayne Hennessey; Connor Roberts, Joe Rodon, Chris Mepham, Neco Williams, Joseff Morrel, Mattew Smith, Aaron Ramsey, Daniel James, Gareth Bale y Kieffer Moore.