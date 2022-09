¿Será? Predicción de campeón en Mundial de Catar ilusiona a Suramérica

El Mundial de Catar 2022, que Colombia verá por TV y sin mayores apasionamientos (idealmente), podría deparar la alegría que el último evento en tierras suramericanas no deparó.

Así lo aseguró el corredor de bolsa inglés Joachim Klemen, quien afirma haber descubierto un método de predicción infalible que ya le permitió acertar el campeón en Brasil 2014 y Rusia 2018.



Según sus cálculos a la final llegarán Argentina e Inglaterra y el campeón será el equipo de Lionel Messi.



Después de estar a punto de coronarse contra Alemania en 2014 (cayó 1-0, con gol de Götze) y de haber perdido también la final en Italia 90, por el mismo marcador y contra el mismo rival, podría ser hora de la revancha.



El analista financiero asegura que su método incluye factores como el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, la población y la temperatura de cada país y a esa especificidad atribuye su poder de acierto.



Vale decir que otras predicciones como la del portal The Analyst da a Francia como defensor de la corona y a Brasil como el segundo con más opciones, candidatos que no fueron reseñados por Klemen, quien en todo caso dijo tener una defensa si su cálculo no termina siendo correcto: “desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, explicó.