Alemania responde a críticas: 'no importa si no jugamos una m...'

A días de que ruede la pelota en Catar, las selecciones ultiman detalles para el estreno y hacen ensayos no siempre favorables.

El último que hizo Alemania, por ejemplo, fue claramente decepcionante. El que suele llegar como favorito apenas superó 1-0 a Omán, equipo número 75 del mundo, que no estará en la Copa y que con muy poco le hizo partido al equipo de Hansi Klick.



Las críticas llovieron: “si ganamos todos los partidos 1-0 en la Copa del Mundo, seremos campeones. No me molesta en absoluto si no jugamos una mierda”, dijo Hofmann en la zona mixta ante decenas de periodistas.



“Evidentemente no es el nivel que queremos en la Copa del Mundo”, tenía que reconocer Flick en su rueda de prensa, en a que hubo más de una evasiva.



“Por supuesto que imaginábamos un partido diferente y con más goles”, intentó matizar después Hofmann, tras reconocer que faltaron hombres como Musiala o Müller en el arranque y que fue solo un ensayo. Se espera que durante la competencia las dudas se puedan espantar con el tradicional poderío ofensivo de los alemanes en las Copas del Mundo.