¡No busque más! Visionarios hablan y hay final del Mundial ‘asegurada’

Época del Mundial, y es el momento perfecto para que todo el mundo empiece a hacer especulaciones en quién se llevará el trofeo, la gloria y el reconocimiento en la justa deportiva que paraliza a todas las naciones. El semblante en Sudamérica es sin duda alguna de apoyar a “nuestras” selecciones, por lo cual, Argentina y Brasil son las favoritas de dicho continente.

Sin embargo, 32 selecciones compiten con el objetivo de llegar hasta la última instancia y alzar la copa. Cualquier cosa puede pasar en los 64 encuentros, pero a falta de poco menos de dos meses para la justa deportiva en Catar, visionarios se han atrevido a jugar con las predicciones y vaticinar cuáles serían las posibles finales. A Argentina y Brasil las dan como favoritas, pues todos quieren que Lionel Andrés Messi se despida de la albiceleste levantando el Mundial, pero nada está escrito.



En los últimos días, las redes sociales han estallado por una curiosa respuesta del buscador Google. Esa herramienta que para muchos tiene todas las soluciones a las inquietudes del mundo habló y fue contundente a la hora de buscar eventos deportivos a jugarse en Catar a finales del 2022. Sin todavía esclarecer quién puede ser el campeón, sí arrojó cuál será la final.



Una de las cuentas de Twitter escribió, “no gasten plata al pedo, no vayan a Qatar. Google ya cantó la final”, y es que resulta que hasta con pantallazos, los seguidores del fútbol mostraron que al buscar Estadio Lusail, recinto deportivo donde se disputará el último partido en suelo catarí, arrojaba un partido entre Brasil y Francia el domingo 18 de diciembre.

No gasten plata al pedo, no vayan a Qatar, Google ya canto la final. pic.twitter.com/enogHjXso5 — Maxicarp14 (@Maxicarp141) September 26, 2022

La fecha concuerda, pero claro, el partido todavía no. Brasil es sin duda, una de las favoritas para alzar el trofeo después de 20 años de sequía. Por su parte, Francia espera no correr el riesgo de caer en la “maldición del campeón”, y espera pasar de grupos, intentando repetir el título conseguido en Rusia 2018.



Al parecer el buscador de Google ya se percató de su vaticinio, y ya no sale dicho resultado. Una predicción de la herramienta que, para muchos, tiene todas las respuestas. O no vaya a ser que, por dicho pronóstico, a ambas selecciones les vaya mal. Resultados se han visto cuando se especula mucho con finales en estos mundiales.



Este vaticinio de Google también acompaña las distintas predicciones de diferentes estadísticas que ponen a Brasil como favorita de la mano con Francia, y sin olvidar a Argentina. Dos países de Sudamérica se toman las miradas del mundo y de las predicciones de cara al Mundial de Catar 2022.