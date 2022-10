Cuenta regresiva para el Mundial: Light the Sky, nueva canción oficial

'Light the Sky', interpretado por un cuarteto íntegramente femenino, es el cuarto sencillo de la banda sonora de la Copa del Mundo Qatar 2022, informó la FIFA.

La canción está interpretada por cuatro de las cantantes más famosas del mundo árabe, la emiratí Balqees, la canadiense de origen marroquí Nora Fatehi, la también marroquí Manal y la iraquí Rahma Riad. En el vanguardista videoclip de la canción también aparecen las seis árbitras que estarán presentes en el torneo, a fin de celebrar su revolucionaria inclusión en la primera Copa Mundial celebrada en Oriente Medio.



La francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita dirigirán partidos en Catar, mientras que la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt ejercerán de árbitras asistentes.



Después de los éxitos mundiales Hayya (Better Together), Arhbo y The World is Yours to Take, Light The Sky es el cuarto sencillo de la banda sonora oficial, al que seguirán nuevas canciones antes del inicio del torneo el 20 de noviembre. La banda sonora oficial del Mundial Qatar 2022 es una iniciativa encabezada por la estrategia FIFA Sound y reúne a artistas, aficionados y jugadores para que compartan su pasión a través de los lenguajes universales de la música y el fútbol.



"Light The Sky nos pide que acompañemos con nuestro grito a las intérpretes y hace cobrar vida al espíritu de celebración colectiva de la Copa Mundial de la FIFA, un mensaje estimulante con vistas a un torneo revolucionario y lleno de novedades", afirmó RedOne, ejecutivo de entretenimiento de la FIFA y productor de la canción. "Se trata de una canción estimulante y profundamente arraigada en Oriente Medio. Cabe también destacar que el sencillo ha contado con la participación de las primeras árbitras de una Copa Mundial de la FIFA, un hecho que servirá para unir a amantes del fútbol y melómanos de todas las edades", apuntó.