Mundial 2022: este será el precio de una cerveza en Catar

Si usted es uno de los tantos aficionados al fútbol que desde ya se plantea viajar para el próximo Mundial, seguramente le importe la siguiente información. ¿Cuánto cuesta una cerveza en el país árabe?

Como tal, el consumo de alcohol en Catar no está del todo prohibido, pero sí es ilegal consumirlo en la vía pública o estar borracho en las calles, y solamente las personas mayores de 21 años lo pueden consumir, pero en hoteles y bares con licencia.



A los fanáticos del fútbol les gusta disfrutar y refrescarse con alguna bebida alcohólica durante los partidos, cabe destacar que en ocasiones el país árabe puede alcanzar temperaturas de hasta los 40 grados.



Previendo esta situación el país ya emitido un comunicado en donde aseguran que tendrán una política de tolerancia cero al conducir bajo los efectos del alcohol, consumir o estar en estado de ebriedad en espacios públicos.



Una cerveza cuesta alrededor de $10 dólares como mínimo, dependiendo de la marca el precio podría ser superior. Catar no fabrica cerveza y solo se ofrecen marcas internacionales.



La FIFA autorizaría tomar alcohol en los conocidos ‘FAN Zone’, en las afueras de los escenarios y durante el Mundial, aunque no lo permitiría dentro de los propios estadios en los que se jugarán los partidos.