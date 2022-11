La maldición de Reus con Alemania: una lesión más a la lista

La Selección Alemania reveló sus cartas para Catar 2022, con varias novedades, mezclando Juventus y experiencia, de tal manera que los teutones estarán como uno de los candidatos, para quedarse con la competición.

Uno de los jugadores que ha tenido un gran trasegar en la ‘Mannschaft’ es Marco Reus, siéndole fiel al Dortmund, donde ha realizado gran parte de su carrera deportiva. Ahora, como capitán del club de Renania, volvió hace unos años a estar en la presencia del radar de la Selección.



Tristemente, la lesión que sufrió hace un tiempo, durante un duelo en la Bundesliga, terminó por marginarlo nuevamente, de una competición con Alemania. La lesión en su tobillo repercutió en que no estuviera en la lista final de 26 jugadores, revelada por Flick.



No es la primera vez que el extremo se pierde una cita orbital o evento de tal magnitud, recordando aquella ocasión en el 2014, donde integró la lista de 30 jugadores preseleccionados, llamado a ser tenido en cuenta por Low, ex seleccionadro alemán. Posteriormente, ratificado en los 23 mundialistas, sin embargo, a los cuatro días de entregar la lista, se lesionó de su tobillo izquierdo, marginándolo de Brasil, donde los teutones ganaron la Copa.



Para la Euro del 2016, una pubalgia lo alejó de la convocatoria final. Regresó para el 2018, disputando el Mundial, donde marcó gol contra Suecia, pese a esto, Alemania se marchó de Rusia en primera ronda.



Ahora, la lesión sufrida en septiembre, en partido contra el Schalke 04. Apenas volvió a sumar minutos el fin de semana pasado con el Dortmund. Desde ahí, se habla de los problemas que arrastra con su tobillo derecho. Marco Reus se suma a la lista de estrellas que no estarán en Catar 2022.