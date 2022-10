Suárez y Costa Rica no van de paseo: trabajo serio para Catar 2022

Luis Fernando Suárez será la cuota colombiana en Catar 2022, como Selección ausente. El estratega llevó a Costa Rica a una nueva cita orbital, buscando dar la sorpresa en un grupo donde no lo tendrá fácil.



España, Alemania y Japón, los rivales que tendrán los ticos en el Mundial, tratando de competir y dar una sorpresa. El entrenador colombiano habló con ESPN, de lo que es la preparación para el Mundial, apuntándole a una competencia óptima.



Análisis del grupo y metas: no puedo decir que vamos a hacer lo mismo de Pinto en el 2014, fue bastante bueno, pero nos distrae. No es un grupo fácil, donde los favoritos son España y Alemania, al igual que Japón. No puedo descuidar un montón de detalles, en repetir historias, porque Brasil fue muy bueno, sino es estar atento a todas las cosas.



Costa Rica está enfocado. Puedo aprovechar las experiencias de jugadores que estuvieron hace ocho años, es bueno tenerlas. Mi mensaje para los jugadores es que, vayamos a jugarlo y miramos si perdemos, no a tomarnos todos. Mi obligación es darles a los jugadores las formas de jugar a cada uno.



En Corea les hice un taller de las potencias de los equipos, debilidades y la respuesta nuestra para ganar. Será un torneo complicado, si no somos serios y responsables, si no tenemos enfoque, que lo tienen alto, no llegamos a puntos altos.



Uno debe analizar que la situación sea distinta, para competir con los rivales que son calificados. Cómo desconecta eso que puede dar España y Alemania, que no se note contra nosotros. Es lo que he hecho yo. Los he llenado de empoderamiento, el grupo está enfocado. Ha vivido cosas difíciles. De 21 puntos en la primera vuelta, se hicieron seis.



En medio de ese ambiente toxico, lograron salir adelante. El grupo siguió enfocado, ir partido a partido. El duelo contra Nueva Zelanda me enseñó mucho. Ese duelo se tenía que jugar con mucha seriedad, se enfocaron en eso.



Primer partido contra España y mentalidad del grupo: eso empieza desde que uno piensa que puede hacerse. De vivencias anteriores es bueno aprender, sin perder la atención. Uno como entrenador corta alas y coarta libertades. En el 2006, indirectamente, Domenech luego de cuatro meses de terminar el Mundial, nos invitan a la comisión técnica del Mundial. Habla Domenech y Lippi sobre las experiencias de ellos. El italiano les decía a los jugadores ‘vamos a jugar el Mundial y vamos a jugar la final el 9 de julio’.



Eso me quedó señalado, hay que jugar para quedar campeones. En Toulón, fue mi mensaje, pelear para quedar campeones. Eso lo doy ahora, que no suene como político barato. Para mí lo más importante es dar la opción de que hagan las cosas bien.



Cábalas de Luis Fernando Suárez, desde la programación neurolingüística: Yo siempre usaba traje, hasta con corbata. Nosotros jugábamos cinco partidos, llegamos a la final. Llevé siete trajes, el de ida y los de dirigir el partido, además del de regreso de ser campeón. Ellos sabían que yo quería ponerme esos trajes y volver campeón. Son señales que uno debe dar cosas.



Llevo siete pares de tenis y rojos. Acá en Costa Rica lo que más me miran cuando dirijo son los zapatos. Hay un montón de cosas que hay que mencionar, cuando se juega con la Selección. Lo que le pido a los jugadores es que lo hagan con pasión, para hacerlo bien. Si uno consigue eso, tiene un paso ganado.



Tuvimos tres meses de trabajo. Nos reuníamos en Llanograde con los Sub 20, con los que ponían a jugar un minuto con aquella norma. Los teníamos de lunes a jueves a entrenar. Hicimos la Selección y entrenamos en Pereira, hicimos un duelo de preparación con el Deportivo Pereira. El médico de esa Selección, me habló sobre un psicólogo que vivía en Armenia, se hablaba mucho de programación neurolingüística.



Fue a Pereira y nos dio una charla sobre eso, nos habló del cerebro reptiliano, el emocional y todo eso. Al finalizar la charla, nos dijo ‘tengo la fórmula para que ustedes ganen el primer partido’ yo lo miré raro. Él preguntó ¿contra quién juegan el primer partido? ‘la formula mía es lo que tienen que hacer antes de ganar’ hacen la ceremonia que salen a la cancha. Luego de los himnos, él les puso a los jugadores, cuando reciban de mano a los jugadores, lo miren a los ojos, le mandan una dirección mental y dicen ‘te voy a ganar gran…’.



Miré al psicólogo y dije que locura, espectacular. Jugamos el primer duelo contra Argentina, hablamos de táctica y no mencioné eso. Luego ganamos contra Portugal y llegamos a la final contra Argentina. Se me bloqueó la mente con una charla. Antes de empezar la charla, me acordé de ese psicólogo. Mi charla empezó así ‘se acuerdan del mensaje del psicólogo, que le dieran a los argentinos, necesito que hagan eso. Quedamos campeones’ y me fui.



Quería ver la reacción de los jugadores en el camerino. Sentía que Colombia hacía más bulla, escandalo que los argentinos. Esto era más pasional. Quedamos campeones con grandes jugadores. Las charlas técnicas son para aprovechar.



Preocupación por lesiones en Catar: Los entrenadores de clubes hoy tienen nuestros problemas, cuando recibían a los jugadores con lesiones o cansados. Hoy recibiremos a los jugadores con actitud, se están cuidando para el Mundial. Inconscientemente no meten la pierna. A mi gusto, será un mejor torneo en todos sentidos.



Sistema de juego en Catar 2022: me gusta más la línea de cuatro. Soy consciente que Costa Rica se siente seguro con esa línea de cinco. Como entrenador de Selección, he aprendido a ser plástico, tener maleabilidad. Es necesario para manejar un montón de cosas, lo he hecho y el grupo ha respondido bien. Según las circunstancias, pensaré que es bueno jugar con cuatro, pero buscaré comodidad para los jugadores.

El primer partido vale oro. En los otros serán cosas menores. Entonces espero hacer lo mejor contra España.



Comparativo entre Uefa y Conmebol: hoy no hemos caído en cuenta que haceos algo mal, comparativamente con Europa. La cosa puede darse diferente en el Mundial, por lo atípico que será el Mundial. Habrá más ventajas para América. Lo último de Brasil y Argentina me gusta. El silencio de Scaloni hace bulla. Veo a Uruguay y contra México me gustó, tenemos cómo responder.



Lo de Canadá es sorprendente, de un buen juego. Un desarrollo grandísimo. Siendo conscientes que el universo de opciones es más grande para Europa, esta vez será diferente.