Scaloni prendió alarmas en Argentina: ‘Los convocados pueden cambiar’

Argentina goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en amistoso internacional previo al debut mundialista contra Arabia Saudita y tras el buen funcionamiento del equipo, muchos fueron los puntos positivos en el equipo de Lionel Scaloni, pero el técnico no quedó muy contento después del juego.



Una vez finalizó el partido contra Emiratos Árabes, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa, pero de todas sus palabras la que más retumbó fue la de cambiar la lista de convocados a días del inicio del Mundial en Qatar.



“Tenemos algunos problemitas. Estaremos esperando durante estos días, para ver si tendremos que hacer alguna modificación en la lista. Puede haber cambios. Tenemos algunos días para decidir. Por suerte, o mala suerte, podremos cambiar. Espero que no”, reconoció Lionel Scaloni.



"Hay algunos problemitas con cómo están algunos jugadores. Todavía tenemos días para decidir la lista. Con suerte o mala suerte, podremos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad".



Esta declaración del técnico de Argentina encendió de inmediato las alarmas en el seleccionado, pues espera que los jugadores que llegaron tocados, puedan evolucionar y rendir al máximo.



“Los cuatro que no jugaron lo hicieron por precaución. Cuti Romero lo podíamos haber arriesgado, pero no. "Algunos vienen tocados y no convenía arriesgarlos", reveló Scaloni, quien dejó abierta una incógnita a días del Mundial.



De cambiar los convocados, Argentina reglamentariamente podría cambiar la lista de 26 ante la FIFA hasta un día antes del Mundial, es decir, el 17 de noviembre y el debut mundialista será el 22 del mismo mes contra Arabia Saudita, siendo un periodo corto para tomar la decisión final.