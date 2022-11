Scaloni y la clave del campeón del Mundial: ‘Ganará uno inteligente’

El Mundial de Qatar 2022 está a pocas horas de iniciar y ya los equipos participantes empezaron a carburar motores para lo que será su debut mundialista, donde todos esperan ganar tres puntos para tener más posibilidades de avanzar la fase de grupos.



Uno de los favoritos, Argentina, ya trabaja en tierras árabes con todas sus estrellas para dar su patada inicial contra Arabia Saudita por el grupo C de Qatar.



Por ello, Lionel Scaloni habló por primera vez desde que dio la lista de convocados, dejando claro que Argentina puede ser favorito a ganar el Mundial por tener a Lionel Messi y una buena nómina, pero confirmó que el ganador tendrá que tener más que jugadores y apeló a la inteligencia.



"El Mundial lo gana un equipo inteligente, los equipos cautos, que saben cuándo atacar y cuando defender. Raramente gana un Mundial un equipo que avasalla. Nos tenemos que adaptar a eso”, dijo Scaloni.





Igualmente, el técnico argentino no dudó del golpe que recibió no poder convocar a Giovanni Lo Celso y que trabajará para armar un equipo sin el jugador de Villarreal, pues su posición es irremplazable.



"Hemos jugado partidos sin él, pero a nivel futbolístico no es fácil reemplazarlo. Es zurdo y nos cubría bien ese sector de la cancha. El equipo se construye cuando se tiene la pelota, más allá del esquema, y cuando tenemos la pelota se juega de una manera que depende de los jugadores que tengamos", finalizó Scaloni.



Después del debut de Argentina en Mundial contra Arabia Saudita el 22 de noviembre, la albiceleste enfrentará a México y luego cerrará contra Polonia el grupo C.