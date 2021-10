Messi podría ser la gran baja de la próxima fecha de las Eliminatorias

Alerta en Argentina: Lionel Messi es la gran duda de la selección albiceleste para el partido de este domingo 10 de octubre contra Uruguay, en las Eliminatorias de Conmebol a la Copa Mundial de Catar 2022.



Messi podría convertirse en la gran baja de la jornada en Suramérica, si se confirma que su molestia lo saca del clásico del Río de La Plata.



‘TNT Sports’ informó que Messi, capitán albiceleste, arrastra una molestia en su rodilla izquierda que lo pone en duda para enfrentar a Uruguay.



En el partido con Paraguay en el Defensores del Chaco, que terminó en empate 0-0, el juego se tornó interrumpido y por momentos se visualizó al rosarino con gestos de dolor en su rostro. Habrá que esperar a las próximas horas para conocer la evolución de un futbolista que no suele ausentarse con frecuencia.



Por ahora hay dos nombres rutilantes que se pierden la jornada del domingo en las clasificatorias sudamericanas: el defensor uruguayo José María Giménez (Atlético de Madrid) no jugará contra Argentina, por una lesión; mientras que Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), no estará en el partido de Colombia contra Brasil, por acumular tarjetas amarillas y estar suspendido.



Messi no ha estado en su mejor forma debido a molestias en su rodilla. Argentina espera por su evolución y podría reservarlo contra Uruguay, para tenerlo pleno en el juego del jueves 14 de octubre, contra Perú.