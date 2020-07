Confirmado: Karol G, positiva por coronavirus en prueba hecha en Miami

Karol G dio positivo por covid-19, luego de realizarse unas pruebas junto a su novio, Anuel AA, en Miami.



“Karol G no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa, respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y uso de máscaras”, le dijeron fuentes del equipo de trabajo de la pareja a EFE.



El puertorriqueño Anuel AA dio negativo en las pruebas. Karol G, al enterarse, no quiso preocupar a sus fans y por eso ha estado publicando en sus redes sociales videos grabados días antes. “Ella se está sintiendo bastante mal”, informó una fuente que pidió no ser identificada.



Asimismo, medios locales estadounidenses informaron que, ya que la pareja recibió resultados diferentes, los artistas decidieron que Karol G saldría del departamento que comparte con Anuel, con quien estaba planificado una boda para este año, y se está quedando en otro cercano para evitar exponerlo al coronavirus.



Esta fue una de las razones por las que la colombiana apenas realizó una entrevista para promover su canción “¡Ay Dios mío!”, que presentó el viernes pasado y es el primer sencillo individual que ha lanzado este año.



Usualmente, los cantantes hablan con varios periodistas cuando quieren presentar un proyecto importante, como es este tema.