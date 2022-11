¿Messi o Cristiano? Kaká habló de sus favoritos para ganar el Mundial

El exfutbolista brasileño Kaká cree que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo intentarán demostrar en el Mundial de Qatar que "siguen siendo los líderes".



"Tengo curiosidad por observar su impacto en el torneo", dijo el exmediapunta de Sao Paulo, AC Milán y Real Madrid en una entrevista divulgada este jueves por la FIFA, dentro de su iniciativa 'El Fútbol Une al Mundo'.

Kaká afirmó que, "en teoría", debe ser el último Mundial para ambos, aunque no pareció estar cien por cien seguro: "Ya veremos".



En la recta final de sus carreras, Messi, delantero del París Saint-Germain, y Cristiano Ronaldo, atacante del Manchester United, serán dos de las grandes figuras que se darán cita en el Mundial de Qatar, que arranca el 20 de noviembre.



El astro argentino participará con 35 años, mientras que el portugués lo hará con 37. Kaká también lamentó la ausencia de otras estrellas que cotizan al alza en la actualidad, como es el caso del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, del Nápoles, y el noruego Erling Haaland, del Manchester City, ya que sus selecciones no consiguieron clasificarse.



Por otro lado, situó como las grandes favoritas para Qatar 2022 a las selecciones de Brasil, Argentina y Francia, y a Serbia como el equipo "revelación". "Brasil es favorito porque lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto", declaró.



En su opinión, la continuidad del seleccionador Tite tras el Mundial de Rusia 2018 "fue positiva porque ahora el grupo tiene la experiencia adecuada y puede manejar los momentos negativos".



"En los últimos dos años, Vinícius, Rodrygo, Antony han madurado. También otros. No conocía a Bremer hasta hace unos meses, pero es muy bueno. Detrás de Brasil pongo a Argentina y a Francia. Y como revelación elijo a Serbia, que es muy peligrosa", añadió.



Kaká dijo que espera "un fútbol vertical y muchos goles" en el Mundial, al estilo de lo que ocurre en la Liga de Campeones de Europa. "El Mundial suele marcar la tendencia y mostrar hacia qué dirección se dirige el fútbol", sentenció.



EFE