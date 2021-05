Cuadrado a tono con la Selección: ‘Hay que sacar buenos resultados’

Tras concluir una extenuante temporada en el fútbol italiano, Juan Guillermo Cuadrado regresó a Colombia para unirse a la Selección de cara a sus compromisos por las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022 contra Perú y Argentina. El lateral habló sobre Reinaldo Rueda, los líderes del grupo, su momento con la Juventus, el futuro con el DIM y lo que espera en la Copa América que de momento sería en Argentina.



“Soy una persona muy creyente, pasamos momentos difíciles que aprendimos. Vino el profesor Reinaldo (Rueda), está trabajando fuerte en estos días y con la experiencia que tiene, nos va a ayudar para hacer un gran trabajo en los partidos que vienen”, resaltó.



Además, “el ambiente de nuestra hinchada es especial, nos dan algo más, lo que se vive en la Selección es especial, no ve la hora de volver. Cuando nos unimos para un propósito, podemos alcanzar grandes cosas”.



Sobre la Copa América, Cuadrado expresó que “todavía no hemos tenido la oportunidad de estar todos para analizar lo que será la Copa América. Nos hacen mucha falta los hinchas, los partidos sin públicos son diferentes, los extrañamos. Pero sabemos que desde sus casas van a estar apoyándonos”.



En cuanto a una nueva sede, Juan Guillermo declaró que “no depende de nosotros donde se harán los partidos, pero nos hacemos la idea de no contar con nuestro público, solamente estaremos nosotros y los hinchas apoyando desde casa. Sabemos la importancia que será sacar buenos resultados”.



El lateral hizo un balance de su temporada con la ‘vechia signora’; “tuvimos una buena temporada, ganamos dos títulos y encontré la manera de agradecer por este momento. La relación con Cristiano Ronaldo es muy buena, aprendo mucho de él, tiene en su cabeza que siempre hay que trabajar para lograr las cosas y un poquito de eso sirve para que a uno se le pegue algo”.



Volviendo al tema de la Selección, Cuadrado habló sobre los ausentes como Falcao o Juan Fernando Quintero, lo que ha hablado con Reinaldo Rueda y si es el momento para que él asuma la capitanía ‘tricolor’. “No he tenido que hablar mucho con Reinaldo (Rueda) espero presentarme mañana (jueves) a la Selección. A Falcao lo vamos a extrañar, tenemos muchos líderes en la Selección como James (Rodríguez), David (Ospina). Todos somos capitanes de este barco y si nos unimos, va a ser más fácil lograr los objetivos. (Juan Fernando) Quintero es un jugador extraordinario, en este momento nos ayudaría mucho por las condiciones que tiene. Pero contamos con varios compañeros que podemos aportar a la Selección de la mejor manera”.



Finalmente, habló sobre sus anhelos a futuro como ganar un título con la Selección Colombia y retirarse en el DIM, equipo que lo vio desarrollarse como futbolista profesional. “Siempre he tenido el anhelo de terminar mi carrera en el Medellín, espero que de aquí a unos años pueda cumplir ese objetivo. He cumplido muchos sueños en esta vida, pero mi mayor propósito es poder seguir mejorando. Seguramente habrá otro tomo de este libro, pero ya me tocaría escribirlo con mi esposa, una persona que ha estado conmigo en todo momento. Ganar algo con mi Selección sería algo especial, voy a seguir trabajando por eso”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8