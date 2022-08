Más partidos con empates: Inglaterra igualó a Italia en las Copa Mundo

21 EMPATES. Son los que lleva la Selección de Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo, que junto a Italia -que no estará presente en Catar 2022- son los combinados con más partidos igualados en el certamen.

Los ingleses empataron 1-1 ante Colombia en los Octavos de Final del Mundial FIFA Rusia 2018 y alcanzaron a Italia como los seleccionados con más empates en el certamen. Hubo 13 paridades en la última Copa del Mundo (Francia vs. Dinamarca, por el Grupo C, fue el único resultado sin goles en la última cita mundialista).



El combinado inglés es el más antiguo de las existentes y tiene el honor de ser la primera selección nacional que jugó un partido internacional, el 30 de noviembre de 1872, contra la selección de Escocia. Es por esto que Inglaterra ha tenido un rol clave en el desarrollo de este deporte, siendo considerados los inventores y promotores del fútbol. Pese a ser el más antiguo combinado mundial, no fue una de las entidades que participaron en la fundación de la Fifa



En octavos de final se enfrentaron a Colombia donde en los 90 minutos igualaron 1-1 donde Harry Kane adelantaría a los Ingleses por medio de un penal al minuto 57 pero al minuto 90+4 los Cafeteros igualarían con gol de Yerry Mina en un cabezazo preciso picando al piso ejecutado por un tiro de esquina forzando el tiempo extra pero en los penales tendrían suerte los Ingleses tras fallar los tiros los colombianos Mateus Uribe y Carlos Bacca eliminando a Colombia en los penaltis.