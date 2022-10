¿Artistas que suenan para la inauguración del Mundial de Qatar 2022?

El torneo deportivo más importante del mundo está a punto de comenzar, los detalles en torno a su inauguración son un misterio, la ceremonia inaugural se cumplirá el domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor a las 19:00 (hora local).

Aún se desconoce de forma oficial quién serán los cantantes que la integren, sin embargo, la FIFA espera cerrar la participación de la banda BTS y según han indicado diversos medios, Shakira podría estar nuevamente en la ceremonia de apertura.



Según informó el portal Total reporter, la colombiana abriría el mundial junto a Dua lipa y los integrantes de BTS, quienes debutarían en el escenario de apertura de la Copa del Mundo.



La intérprete de 'Hips Don't Lie' y 'Waka Waka' no estaría sola en el escenario, pues la acompañarían otros artistas que son la sensación del momento alrededor del mundo: Dua Lipa y la popular agrupación coreana de K-Pop, BTS.



La FIFA aún no ha confirmado la noticia, pero los rumores empiezan a correr y los hinchas ya imaginan como será de espectacular el show previo al cotejo Qatar vs. Ecuador, el primero del certamen.