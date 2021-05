Plan de Reinaldo Rueda: así planifica las Eliminatorias con Colombia

Reinaldo Rueda cuenta los días para estrenarse en su segundo ciclo como entrenador de la Selección Colombia. En menos de un mes, el vallecaucano afrontará dos jornadas de Eliminatorias, contra Perú en Lima, y luego será local en Barranquilla, contra Argentina. Conmebol ya hizo oficial los horarios de estos partidos.

Rueda ha venido planeando su agenda de trabajo, su estrategia para trabajar a toda máquina con los jugadores en los días que tiene para preparar los juegos, vitales para sumar y retomar el camino rumbo a Catar 2022.



Es por eso que, junto a su cuerpo técnico y miembros de la Federación, ha preparado toda la logística, con fechas designadas, para iniciar su concentración en Barranquilla.



Ha sido habitual en las Eliminatorias que los jugadores se sumen el fin de semana previo al primer partido de cada jornada doble de las clasificatorias, pero esta vez será distinto.



Rueda aprovechará de la mejor manera los tiempos que tiene. Las principales ligas europeas terminarán el 23 de mayo, así que el entrenador colombiano espera tener 11 días para desarrollar su plan.



La idea, que ya compartió en la Federación, es comenzar a recibir jugadores el lunes 24 de mayo. Se pensó en darles un par de días de descanso a los futbolistas, pero es mejor recibirlos, trabajar en su recuperación, cargas de trabajo, mirar posibles lesiones o molestias musculares con las que lleguen de Europa, y aprovechar cada minuto para convivir con sus dirigidos, pues desde que asumió, y debido a la pandemia, no ha podido tenerlos cerca...solo un par de reuniones virtuales y contactos individuales a distancia.



Un par de días para recuperar y completar el grupo, para luego delinear en el terreno de juego lo que quiere plasmar en los partidos. El miércoles 26 de mayo, Rueda espera tener a todos sus jugadores a disposición y disponer de unidades de trabajo para trabajar en movimientos, posiciones, y toda la información táctica para moldear su equipo.



La Selección tendría 8 días trabajando con el grupo completo, algo que no se ve todos los días debido al apretado calendario de la FIFA. Ese privilegio lo tendrá Rueda Rivera para empapar a su grupo de todos los aspectos de juego y preparar de la mejor manera la Eliminatoria.



En Cali, su ciudad de residencia, Reinaldo no ha parado de revisar el rendimiento de sus posibles convocados, así como analizar a sus próximos rivales. Se mantiene en comunicación constante con su equipo de trabajo y no quiere dejar ningún detalle en el aire.



A la par de los trabajos físicos y médicos de los primeros días, intentará entregar información a cada jugador, en cada zona del campo, desmenuzada sobre lo que pretende como seleccionador. Planea también charlas, unión de grupo, respaldo a sus ideas y transmitir su confianza en un equipo que está herido por sus últimos dos juegos de Eliminatorias, con derrota frente a Uruguay y goleada contra Ecuador, que significó la salida de Carlos Queiroz.