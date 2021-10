¿Hasta cuándo estará ‘Bolillo’ en Honduras? Sueña con ir a Catar 2022

Hernán Darío Gómez vuelve a dirigir a una selección centroamericana: luego de llevar a Panamá a su primer Mundial, en 2018, asumió como entrenador de Honduras.



El ‘Bolillo’ recibe a la ‘H’ como última del octagonal final de la Concacaf con 3 puntos, a 7 unidades del tercer lugar (clasificación directa) y a 5 del puesto de repechaje (Panamá es cuarto con 8 pts.). Sin embargo, Gómez aceptó el cargo y se ilusiona con hacer un gran remate de eliminatoria para llegar a Catar 2022.



“Hablé con los directivos, conozco al medio, la Eliminatoria y siempre me pareció Honduras una selección muy fuerte y no desde ahora, sino desde muy atrás. Honduras es de las mejores selecciones de Centroamérica y me parece una linda experiencia para volver a un Mundial”, dijo Gómez en charla con ‘Deportes TVC’.



Hernán Darío confirmó su cuerpo técnico para su nueva experiencia: como asistente tendrá a Edgar el ‘Panzer’ Carvajal y como preparador físico estará Mauricio Roldán, con quienes trabajó en Panamá y en Independiente Medellín. Además, estará Hernán Gómez Luque, hijo del ‘Bolillo’, como analista de video; mientras que, por petición de Gómez, se unirá el hondureño Carlos Tábora como su otro asistente, que cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de Honduras.



¿Y si no clasifica a Catar 2022, se va de Honduras? Hernán Darío dejó claro por cuánto tiempo irá su ciclo en tierras catrachas. “Vamos a trabajar por esos 24 puntos, con los directivos se ha hablado porque no es bueno estar cambiando procesos a cada rato, hay que trabajar hasta el 2026. Vamos a pelear para ir a Catar. Pero sino, tendremos que trabajar para poder estar en el 2026. Desafortunadamente Honduras está en una muy mala posición, pero repito faltan 24 puntos y hay opciones para clasificar”.



El destino quiso que ‘Bolillo’ debute con Honduras el 12 de noviembre, enfrentando a Panamá. Luego visitará a Costa Rica, de su amigo Luis Fernando Suárez, el 16 del mismo mes.