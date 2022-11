La FIFA intercede en la guerra Ucrania-Rusia: preocupación con Catar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió este martes un alto el fuego en Ucrania durante el mes que se celebra el mundial de fútbol a partir del próximo 20 de noviembre, durante un discurso en la cumbre de líderes del G20 en la isla indonesia de Bali.



"Mi petición a todos vosotros es pensar en un alto el fuego temporal de un mes, durante el Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios o cualquier cosa que conduzca a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz", dijo Infantino ante los mandatarios en Nusa Dua. "Sois los líderes mundiales, podéis influir en el curso de la historia. El fútbol y el mundial os ofrecen a vosotros y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo", agregó el presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).



Debido a la invasión de Ucrania, la FIFA suspendió el pasado marzo a Rusia del mundial de fútbol, que se juega en Catar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, mientras que la selección ucraniana no se ha clasificado.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, son algunos de los mandatarios presentes en la cumbre hoy y mañana del G20, mientras que Rusia está representada por su ministro de Exteriores, Sergéi Lavrov. En un discurso por videoconferencia, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que, tras la reconquista de Jersón, la victoria es segura para las fuerzas ucranianas y que no habrá un "Minsk 3", en referencia a un acuerdo similar a los alcanzados en 2014 y 2015 entre Moscú y Kiev.



Desde Moscú, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, respondió que las palabras de Zelenski confirman que Ucrania no quiere negociar la paz.



EFE