¿Brasil y Argentina ganarán el Mundial? Buffon fue claro con favoritos

El fútbol ya está en modo Mundial y las selecciones empiezan a llegar a Qatar para disputar la cita orbital, donde todas las miradas estarán sin duda frente a todas las estrellas que jugarán para su país y lograr ser los mejores del planeta.



Uno de los que ya se encuentra en Qatar a pesar de que Italia no va al Mundial es la leyenda italiana Gianluigi Buffon, quien habló del sentimiento de no ver a su selección luchando por la Copa.



"Es triste. Pero los que están aún peor son los jugadores. Yo lo viví en 2018, cuando el Mundial comienza y tú estás en casa. Es un gran sufrimiento, un peso que llevarás que llevarás siempre”, comentó Buffon sobre Italia.



Igualmente, el portero con más presencias internacionales con Italia donde ha sumado 176 juegos y haber ganado el Mundial de Alemania 2006, se atrevió a dar sus favoritos para ganar en Qatar, dejando listos a Brasil y Argentina como los mejores.



"Argentina y Brasil, los veo muy fuertes y son los más favoritos. A nivel individual Francia me parece la única nación europea que puede rivalizar, pero como equipo no sé. Y quizá Bélgica también lo veo protagonista, porque me gusta mucho Courtois”, dijo Buffon en una entrevista a la agencia AFP.



Hay que recordar que Argentina será el primer sudamericano en debutar y lo hará el 22 de noviembre contra Arabia Saudita, mientras que Brasil jugará el 24 del mismo mes frente a Serbia, por el grupo C y G respectivamente.