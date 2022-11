Martino se ve afuera de México: ‘Nos salvará hacer el mejor Mundial’

México jugó su último partido previo al Mundial de Qatar 2022 y lo hizo frente a Suecia, cayendo sorpresivamente 2-1, resultado que los dejó preocupados por el bajón futbolístico de algunos jugadores.



A pesar de la derrota, Gerardo Martino habló de su equipo y a pesar de las dudas, dijo que la situación podría mejorar, pues hicieron buen partido a Suecia, pero terminaron fallando en errores puntuales como en el sistema de juego, pues tácticamente perdieron en varios sectores de la cancha.



“Se superó al rival y que se debió ganar el partido, pero hemos cometidos muchos errores, pero, puntualmente en el primer gol, es una anotación del partido con Polonia. Lo habíamos hablado al respecto de que se podía dar”, analizó ‘Tata’ Martino.



"Fuimos superiores al rival. Dentro de un esquema de Suecia con algunas modificaciones en el parado táctico, podemos encontrar en el partido ante Polonia": Gerardo Martino ⚽💬🔥🇲🇽



Igualmente, el estilo de juego de México aún no convence a sus seguidores y sigue siendo criticado por no lograr el mejor rendimiento de cara al Mundial, donde ya muchos lo esperan ver fuera del seleccionado una vez termine la cita orbital, aunque Martino no lo ve así y mencionó que esa perspectiva puede cambiar si hacen historia en Qatar.



“Lo único que encuentro que puede modificar a la gente es el resultado visto y eso sería hacer el mejor Mundial. Ni lo que yo pueda decir, lo que puedan decir los jugadores ni el esfuerzo de los jugadores. Lo único que nos salvará y a cambiar la opinión, es el resultado y a eso vamos a jugar nosotros.”