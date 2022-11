FIFA apoyó a Inglaterra: Catar no estará contento por llegada inglesa

Cada vez falta menos para que empiece la fiesta del Mundial en Catar. Una Copa del Mundo en meses poco habituales a final del año 2022, y además, con un sinfín de prohibiciones que no dejan a los viajeros a la nación asiática con tranquilidad por los problemas a los que se podrían atener. Tanto así, que los cataríes no dejaron que transmisiones públicas se desarrollaran por un canal deportivo de Dinamarca.

Y es por eso que selecciones nacionales han tomado actitudes en desacuerdo con el país anfitrión. Dinamarca fue una de ellas con dos uniformes de rechazo. Un diseño rojo con el escudo y el patrocinador difuminado protestando y rechazando apoyar a Catar y una indumentaria negra simbolizando el luto de una gran cantidad de obreros extranjeros que ayudaron en las construcciones de los estadios. De hecho, las cifras indican más de 6,500 muertos que salieron de sus naciones para ayudar, y perdieron la vida.



Inglaterra ya llegó a Catar y en la localidad de Al Wakra, a 20 kilómetros de la capital Doha, llevaron a cabo un partido con obreros y trabajadores extranjeros para homenajear a los fallecidos. Además, firmaron autógrafos y disfrutaron con ellos. Todo esto, apoyado y auspiciado por la FIFA, que también elogió la actitud que tomó Inglaterra en el apoyo a la comunidad LGBTIQ+.



Gianni Infantino comentó que esto que está haciendo Inglaterra es una muestra de compromiso. Viajar en un jet privado con imágenes de la bandera LGBTIQ+ exponiendo su apoyo y el rechazo a Catar que penalizará actos de homosexualidad durante el Mundial como es costumbre, pues estas señales dan pie para dsiete años de cárcel o pena de muerte.



De acuerdo con el Diario AS, todo lo sucedido en Al Wakra fue apoyado directamente y auspiciado por la FIFA que facilitó uniformes para el partido entre algunos jugadores del combinado inglés y los trabajadores en construcción. El medio tuvo información directa de un portavoz del ente que dijo, “el acto está completamente auspiciado por nosotros”.



Sin duda alguna, ya se palpita una Copa del Mundo. Esa que se juega cada cuatro años y en la que todo el mundo quiere estar. No obstante, no hay tranquilidad ni un semblante de buen gusto por la mayoría de naciones en Catar por las incesantes prohibiciones y el maltrato contra los derechos humanos. Es la cultura catarí, y habrá que respetarla, pero siempre son más dardos de las naciones en contra del anfitrión. Afortunadamente, acá el principal responsable fue la FIFA que apoyó y se rindió en elogios a los actos de Inglaterra.