Siguen problemas para Cristiano: no jugará amistoso previo al Mundial

Cristiano Ronaldo no la está pasando bien en los últimos días, pues desde que anunció su incomodidad en el Manchester United, dejando claro que nadie lo quiere en los diablos rojos, el astro portugués se unió a su selección para disputar el Mundial, pero ni con su país está tranquilo.



Después de que se habló de un posible rose entre Bruno Fernandes y Cristiano en Portugal, ahora el emblemático jugador no podrá estar a disposición del técnico Fernando Santos, quien lo tuvo que alejar del amistoso contra Nigeria debido a una enfermedad.



“Tiene una gastritis, no va a estar para el partido de mañana. "Es una cosa que no ayuda mucho, se quedan muy débiles porque pierden mucho líquido. No va a entrenar hoy por eso, está reposando y recuperándose en la habitación. No está en condiciones", dijo en conferencia de prensa Fernando Santos.





De esta manera, Cristiano Ronaldo estará en observación médica y tendrá reposo estos días, pues no lo expondrán previo al debut en el Mundial, por lo que lo reservarán para que pueda jugar en óptimas condiciones frente a Ghana el 24 de noviembre.



Igualmente, a Fernando Santos se le preguntó por las polémicas declaraciones de Cristiano y dejó claro que es un tema que se habló en la selección, pero quedará allí en la interna, pues están centrados en el Mundial de Qatar.



"Lo que me interesa es lo que hablamos aquí dentro, y sólo hablamos de la operación Qatar. Tenemos que entender su decisión y respetarla", reconoció Fernando Santos.



Este jueves Portugal se medirá a Nigeria y de inmediato viajará a Qatar para preparar últimos detalles frente a Ghana en grupo H. Sus otros rivales serán Uruguay y Corea del Sur.