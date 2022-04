Sorteo Mundial de Qatar 2022: selecciones, grupos y cruces ¡Revívalo!

Este viernes 1 de abril se realizó el sorteo de los grupos en el Mundial FIFA de Qatar 2022, torneo que se cumplirá entre el 21 de noviembre y el 17 de diciembre en territorio asiático. Se conocen 29 de las 32 selecciones clasificadas, a falta de definir en junio los que avanzarán por el repechaje.



Así quedaron definidos los grupos

Grupo A

1. Catar

2. Ecuador

3. Senegal

4. Países Bajos



Grupo B

1. Inglaterra

2. Irán

3. Estados Unidos

4. Ganador de Escocia/Ucrania vs Gales



Grupo C

1. Argentina

2. Arabia Saudita

3. México

4. Polonia



Grupo D

1. Francia

2. Ganador Perú vs Australia/Emiratos Árabes

3. Dinamarca

4. Túnez



Grupo E

1. España

2. Ganador de Costa Rica vs Nueva Zelanda

3. Alemania

4. Japón



Grupo F

1. Bélgica

2. Canadá

3. Marruecos

4. Croacia



Grupo G

1. Brasil

2. Serbia

3. Suiza

4. Camerún



Grupo H

1. Portugal

2. Ghana

3. Uruguay

4. Corea del Sur



11:48 am | Se inicia el sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar. El partido inaugural será el único que quede definido. Días, horarios y estadios se definirán este sábado.



11:46 am | ¡Se acerca el sorteo! Se hace presentación previa de los cuatro bombos.



11:40 am | Cafú, Jay-Jay Okocha, Lothar Matthaus, Ali Daei, Adel Ahmed MalAllah, Tim Cahill, Bora Milutinović y Rabah Madjer, anfitriones del sorteo, son presentados uno a uno.



11:38 am | Aparecen los presentadores oficiales del sorte: Carli Lloyd, ex jugadora de la Selección de Estados Unidos, Jermaine Jenas, ex jugador británico, y Samantha Johnson.



11:33 am | Deschamps: "es una sensación increíble", quien ganó la copa como jugador y entrenador.



11:31 am | Show de luces generan expectativa y aparece ella, la Copa Mundial de la FIFA. Didier Deschamps aparece con la copa en sus manos.



11:28 am | En la ceremonia del sorteo se hace un homenaje a quienes ya no están, entre ellos Diego Maradona. Los asistentes estallan en aplausos.



11:25 am | El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se dirige a los asistentes. "Ofreceremos todo lo que podamos al Mundial, a los fans y espero que todos puedan disfrutar, y crear una atmósfera reconociendo el impacto del deporte. Esperemos que nos una".



11:23 am | "Esta Copa del mundo va a ser la mejor de todos los tiempos. El show más grande de la tierra estará en Qatar. Quiero agradecer al pueblo de Qatar, a su majestad y a todo el golfo por trabajar juntos. El mundo está agresivo y necesitamos acercar a las personas, desde la comunidad del fútbol pedimos acabar con los conflictos de la guerra. Queremos que sea la Copa del Mundo de la unidad y de la paz", dice Infantino.



11:21 am | Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sube al escenario para dar su discurso.



11:18 am | Trinidad Cardona, Davido y Aisha presentan Hayya Hayya, la canción oficial del Mundial. Puesta en escena con bailarines y juego de luces, mientras en las pantallas del Centro de Convenciones se ven, uno a uno, los seleccionados clasificados.



11:16 am | Idris Elba y Reshmin Chowdhury, presentadores del sorteo, dan la bienvenida a los asistentes después de la presentación de la mascota y el balón oficial. Anuncian el estreno de "Mejor juntos", canción oficial de Qatar 2022.



11:11 am | Sherian, actriz y cantante egipcia, hace su aparición en el escenario. Se dirige a los asistentes en árabe, agradeciendo y dándoles la bienvenida a Catar. "Cuando la pelota empiece a rodar, el viaje comenzará".

Llegó del universo de las mascotas lleno de energía y está listo para llevar la alegría del fútbol a todo el mundo.



Presentamos: 𝗟𝗮’𝗲𝗲𝗯 - la Mascota Oficial de la #FIFAWorldCup Catar 2022 pic.twitter.com/MTJMzzTXp2 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 1, 2022



11:06 am | Increíble show de luces y danzas para presentar oficialmente el balón del Mundial. Aparecen varios freestyles para animar el espectáculo con Al Rihla.



11:00 am | Se inicia la ceremonia. Se proyecta un video animado, con las mascotas del Mundial, que reúne importantes momentos de mundiales anteriores. Diego Maradona aparece.



10:50 am | Continúa el desfile de estrellas por la alfombra roja de la ceremonia del sorteo a Qatar 2022. Han llegado figuras como Drogba, Gareth Southgate, Deschamps, Kaka, Pirlo y 'Kun' Agüero, entre otros.

10:40 am | Este es el ambiente que se respira en el Centro de Convenciones de Doha, lugar escogido para la ceremonia del sorteo. Desfile de estrellas del fútbol mundial.

Después de la actualización del ranking FIFA, los bombos quedaron definidos de la siguiente manera:



Bombo 1: (cabezas de serie)

Catar (país anfitrión), Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.



Bombo 2:

México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.



Bombo 3:

Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.



Bombo 4:

Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Ganador de Gales vs Escocia/Ucrania, Ganador de Nueva Zelanda vs Costa Rica, Ganador de Perú vs Australia/Emiratos Árabes Unidos.

Este es Al Rihla (El Viaje), balón oficial del Mundial Qatar 2022