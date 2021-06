El mensaje alentador de Martínez tras el fuerte choque con Yerry Mina

Colombia y Argentina igualaron 2-2 por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, en un partido apasionante que tuvo emociones hasta el último minuto gracias al agónico empate de Miguel Ángel Borja en el 90+3.

Sin embargo, en el primer tiempo hubo una jugada que encendió las alarmas en el banco del conjunto albiceleste, luego de que Emiliano Martínez, arquero titular, saliera en camilla al minuto 35 tras un fuerte choque en el aire con Yerry Mina, en una acción de balón dividido en la que el guardameta cayó mal tras quedarse con el esférico. Tuvo que ser sustituido.



Horas después de finalizado el encuentro, el portero del Aston Villa no quiso entrar en polémica y con mensaje alentador en redes sociales dejó claro que se encuentra bien de salud y que son 'cosas del partido'.



"Gracias a todos por los mensajes y especialmente a Dani nuestro doctor que nos cuida a pesar de la adrenalina de seguir en cancha", escribió el argentino, quien fue traslado a un hospital minutos después de abandonar el terreno de jugo por precaución.



Martínez, de 28 años, aseguró que 'me tuvieron que sacar porque perdí el conocimiento'; no obstante, el arquero se recuperó con normalidad y pudo regresar con sus compañeros.