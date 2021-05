¡Todo listo! Esta semana regresan las Eliminatorias: así está la cosa

Después de una larga espera, casi siete meses, regresan las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Recordemos que debido a la crisis por el covid-19 no se pudo disputar la quinta y sexta jornada en marzo, razón por la que ahora en junio se retoman actividades desde la fecha 7-8.



Aprovechando que esta semana regresa la competición que otorga un cupo a la cita orbital, en FUTBOLRED hacemos un recuento de los resultados, las posiciones, goleadores y todo lo que hay hasta el momento. Así como también el calendario de cada selección.

Aplazamiento fecha 5 y 6



Primero que nada, es importante hablar a detalle de lo ocurrido hace un par de meses. Debido a la pandemia por el covid-19, los equipos europeos, especialmente de Inglaterra y Alemania, dieron un NO rotundo para el préstamo de sus futbolistas.



En aquel momento las temporadas estaban en etapa de definición y los clubes no podían darse el lujo de perder jugadores importantes por casi un mes (cuaretenas, posibles contagios, etc). Así pues, la Conmebol terminó aplazando la doble jornada.



¿Cómo está el calendario entonces?



Como se mencionó anteriormente, esta semana regresa el certamen sudamericano. Entre jueves y viernes se llevará a cabo la séptima jornada con los siguientes partidos:



Jueves 3 de junio (hora en Colombia)



Bolivia vs Venezuela - 3 p.m.

Uruguay vs Paraguay - 5 p.m.

Argentina vs Chile - 7 p.m.

Perú vs Colombia - 9 p.m.

​

Viernes 4 de junio (hora en Colombia)



Brasil vs Ecuador - 7:30 p.m.



Después de esta serie de encuentros, las selecciones volverán a tener acción el siguiente martes. Todo de corrido. Así está programado:



Martes 8 de junio (hora en Colombia)



Ecuador vs Perú - 4 p.m.

Venezuela vs Uruguay - 5:30 p.m.

​Colombia vs Argentina - 6 p.m.

​Paraguay vs Brasil - 7:30 p.m.

Chile vs Bolivia - 8 ;30 p.m.

Tabla de posiciones



Aquí empiezan los dolores de cabeza para Colombia. Después de las dolorosas derrotas contra Uruguay y Ecuador, los de Reinaldo Rueda tienen la misión de enderezar camino. Para ello, es necesario sumar mínimo cuatro puntos en los dos duelos que llegan.



Así está la clasificación con cuatro partidos disputados:



1. Brasil - 12 puntos (+10).

2. Argentina - 1o puntos (+4).

3. Ecuador - 9 puntos (+7).

4. Paraguay - 6 puntos (+1).

5. Uruguay - 6 puntos (0).

6. Chile - 4 puntos (0).

7. Colombia - 4 puntos (-5).

8. Venezuela - 3 puntos (-4).

9. Perú - 1 punto (-6).

10. Bolivia 1 punto (-7).



Goleadores y asistidores



En materia anotadora, hay un triple empate en la primera casilla. Ángel Romero (Paraguay), Luis Suárez (Uruguay) y Arturo Vidal (Chile) están igualados con cuatro tantos.



Respecto a las asistencias, nuevamente triple empate en el primer lugar. Alberto Espíndola (Paraguay) y los ecuatorianos Ángel Mena y Moises Caicedo tienen tres pases gol cada uno.