Los 10 datos que dejó la doble jornada de Eliminatorias a Catar 2022

Pasaron casi seis meses para retomar las Eliminatorias Suramericanas a Catar 2022. La 7ª y 8ª jornadas consolidaron a Brasil, recuperaron a Colombia y dejaron resultados y datos que pocos esperaban.



Uruguay y Ecuador pagaron una especia de ‘maldición’ luego de humillar a Colombia en la 3ª y 4ª fecha, que se jugó en noviembre de 2020, y entraron en los 10 datos de esta doble jornada con registros negativos.



Aquí lo mejor de la doble jornada de Eliminatoria:



1- Colombia fue la selección más goleadora de la doble jornada, con 5 tantos convertidos. Ahora es el tercer país con más goles en la Eliminatoria, con 11 anotaciones. Brasil (16) y Ecuador (14) superan a la Selección.



2- Récord absoluto de Brasil. Desde que se juega con el formato de todos contra todos, es el mejor comienzo de una selección: 6 triunfos consecutivos desde el arranque para el equipo que dirige Tite. Superó los 5 primeros partidos ganando de Argentina en la Eliminatoria a Corea-Japón 2002, con Marcelo Bielsa.



3- Racha más larga vigente sin ganar: Paraguay, 4 partidos sin conseguir el triunfo; empató 3 y perdió 1.



4- Racha más larga sin anotar: Uruguay, tres juegos sin gol a favor. No le marcó a Brasil, Paraguay y Venezuela. Su última víctima fue Colombia.



5- Otro victimario de Colombia también sufrió: Ecuador fue la única selección suramericana que no sumó en esta doble jornada. El 6-1 en Quito contra los cafeteros les frenó la racha y esta vez fueron dos derrotas (0-2 con Brasil y 1-2 contra Perú).



6- La 7ª y la 8ª fecha de Eliminatorias son las de más baja producción hasta ahora. En cada fecha se anotaron 11 goles y quedaron por debajo de las 13 anotaciones que se marcaron en la jornada 3.



7- La fecha 8 fue la de más empates hasta ahora, pues se dieron tres igualdades: Venezuela 0-0 Uruguay; Colombia 2-2 Argentina y Chile 1-1 Bolivia.



8- Primera vez que no gana ningún local en una jornada de Eliminatoria. Pasó este martes en la octava fecha. Perú y Brasil fueron los únicos que sumaron tres puntos, y lo hicieron como visitantes.



9- Ya todas las selecciones suramericanas ganaron al menos un partido. En la fecha 7 lo hizo Bolivia (3-1 sobre Venezuela) y en la 8ª jornada fue Perú la que sumó su primer triunfo (1-2 contra Ecuador).



10- Otra de la octava fecha: primer jornada en el camino a Catar 2022 en la que no hay dobletes. Ningún jugador marcó más de un gol este martes.