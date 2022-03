Paraguay, el que siempre aparece para definir la suerte de Colombia

Este martes 29 de marzo, se juega la última fecha de las Eliminatorias Conmebol para conocer el seleccionado que jugará el repechaje a Catar 2022. La Selección Colombia sueña con dar la sorpresa y para eso debe vencer a Venezuela en Puerto Ordaz y también esperar un buen resultado de Paraguay en Lima, para sacar del quinto puesto al seleccionado peruano, que dirige Ricardo Gareca.



Paraguay se vuelve a cruzar en las aspiraciones mundialistas de Colombia, aunque no sea su rival en el remate de las clasificatorias. Los guaraníes han tenido que ver en otras definiciones de la Selección, dejando varios antecedentes.



Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, el seleccionado cafetero necesita que Paraguay gane y no que resbale, para abrirle la puerta a la pequeña posibilidad de ir al repechaje.



Durante cuatro Eliminatorias (2002, 2006, 2010 y 2014), Colombia se enfrentó con Paraguay en Asunción en la última jornada de las clasificatorias. Sin embargo, solo en dos oportunidades llegó a ese partido con aspiraciones de clasificar a un Mundial.



En 2002, Colombia debía ganarles a los paraguayos y esperar una derrota de Uruguay con Argentina. Fue goleada 0-4 de los cafeteros, pero en Montevideo fue empate 1-1, que dejó sospechas de arreglo, y no le alcanzó a la selección cafetera. Los uruguayos jugaron el repechaje con Australia y se clasificaron al Mundial de Corea y Japón.



Para las clasificatorias 2006, se repitieron las necesidades: Colombia, dirigida por Reinaldo Rueda en ese momento, debía ganar y que los charrúas no sumaran tres puntos frente a Argentina. La Selección hizo la tarea al imponerse 0-1, pero Uruguay ganó 1-0 y terminó clasificando al Mundial de Alemania, tras superar nuevamente a Australia en el repechaje.



Solamente una vez Colombia clasificó a un Mundial, o mejor al repechaje, dependiendo en una última fecha de Paraguay. Fue en 1989: Colombia cerró su participación en el triangular con Ecuador y Paraguay, sumando 5 puntos, pero debía esperar al último partido del grupo, disputado en Guayaquil.



Ecuador venció 3-1 a Paraguay y el equipo guaraní no pudo quitarle el primer puesto a Colombia, que posteriormente jugó el repechaje con Israel y se clasificó a la Copa Mundo de Italia 1990.