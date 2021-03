Eliminatorias europeas rumbo a Catar 2022: así avanza la fecha 2

La Eliminatorias europeas rumbo a Catar 2022 ya están en marcha, y este fin de semana se disputó la segunda jornada de la competencia que da cupos al certamen más importante de naciones.

Aquí, todo lo que tiene que saber sobre las clasificatorias Uefa al próximo Mundial. Resultados y tablas de posiciones.



Entérese (Programación de partidos eliminatorias europeas este fin de semana).



Grupo A

Resultados



Serbia 2-2 Portugal

Irlanda 0-1 Luxemburgo



Posiciones



1- Serbia – 4 puntos

2- Portugal – 4 puntos

3- Luxemburgo – 3 puntos

4- Irlanda – 0 puntos

5- Azerbaiyán – 0 puntos

Grupo B

Resultados



Georgia vs España (domingo 28 de marzo)

Kosovo vs Suecia (domingo 28 de marzo)



Posiciones



1- Suecia – 3 puntos

2- Grecia – 1 punto

3- España – 1 punto

4- Kosovo – 0 puntos

5- Georgia – 0 puntos

Grupo C

Resultados



Bulgaria vs Italia (domingo 28 de marzo)

Suiza vs Lituania (domingo 28 de marzo)



Posiciones



1- Suiza – 3 puntos

2- Italia – 3 puntos

3- Lituania – 0 puntos

4- Bulgaria – 0 puntos

5- Irlanda del Norte – 0 puntos

Grupo D

Resultados



Kazajistán vs Francia (domingo 28 de marzo)

Ucrania vs Finlandia (domingo 28 de marzo)



Posiciones



1- Bosnia – 1 punto

2- Finlandia – 1 punto

3- Ucrania – 1 punto

4- Francia – 1 punto

5- Kazajistán – 0 puntos

Grupo E

Resultados



República Checa 1-1 Bélgica

Bielorrusia 4-2 Estonia



Posiciones



1- República Checa – 4 puntos

2- Bélgica – 4 puntos

3- Bielorrusia – 3 puntos

4- Gales – 0 puntos

5- Estonia – 0 puntos

Grupo F

Resultados



Dinamarca vs Moldavia (domingo 28 de marzo)

Austria vs Islas Feroe (domingo 28 de marzo)

Israel vs Escocia (domingo 28 de marzo)



Posiciones



1- Dinamarca – 3 puntos

2- Austria – 1 punto

3- Escocia – 1 punto

4- Islas Feroe – 1 punto

5- Moldavia – 1 punto

6- Israel – 0 puntos

Grupo G

Resultados



Noruega 0-3 Turquía

Montenegro 4-1 Gibraltar

Holanda 2-0 Letonia





Posiciones



1- Turquía – 6 puntos

2- Montenegro – 6 puntos

3- Holanda – 3 puntos

4- Noruega – 3 puntos

5- Letonia – 0 puntos

6- Gibraltar – 0 puntos



Grupo H

Resultados



Rusia 2-1 Eslovenia

Croacia 1-0 Chipre

Eslovaquia 2-2 Malta



Posiciones



1- Rusia – 6 puntos

2- Eslovenia – 3 puntos

3- Croacia – 3 puntos

4- Eslovaquia – 2 puntos

5- Chipre – 1 punto

6- Malta – 1 punto

Grupo I

Resultados



Polonia vs Andorra (domingo 28 de marzo)

Albania vs Inglaterra (domingo 28 de marzo)

San Marino vs Hungría (domingo 28 de marzo)



Posiciones



1- Inglaterra – 3 puntos

2- Albania – 3 puntos

3- Polonia – 1 punto

4- Hungría – 1 punto

5- Andorra – 0 puntos

6- San Marino – 0 puntos

Grupo J

Resultados



Macedonia del Norte vs Liechtenstein (domingo 28 de marzo)

Rumania vs Alemania (domingo 28 de marzo)

Armenia vs Islandia (domingo 28 de marzo)



Posiciones



1- Alemania – 3 puntos

2- Rumania – 3 puntos

3- Armenia – 3 puntos

4- Macedonia del Norte – 0 puntos

5- Liechtenstein – 0 puntos

6- Islandia – 0 puntos