Europa comienza su frenético camino hacia el Mundial de Qatar 2022

El camino hacia el Campeonato del Mundo de Catar 2022 queda abierto en Europa desde esta semana, con cincuenta y cinco selecciones decididas a reservar uno de las trece plazas designadas a la UEFA que formarán parte del cartel de una fase final atípica, prevista para noviembre y diciembre del próximo año, con treinta y dos equipos nacionales.



Los participantes del Viejo Continente inician la fase de clasificación repartidos en cinco grupos de seis y otros cinco de cinco. El campeón de cada uno de ellos tendrá el pasaporte asegurado. Los segundos formarán parte de unas eliminatorias posteriores de donde saldrán las otras tres plazas restantes.

La pandemia del coronavirus ha comprimido el calendario competitivo. Los equipos nacionales han tenido que hacerse un espacio entre las fechas para atravesar jornadas y poder completar con los compromisos. Por eso, cada parón para las selecciones será aprovechado al máximo. De hecho, en este primer paréntesis muchas selecciones van a consumir tres jornadas en una semana.

España

Es el caso de España, que encabeza el Grupo B y que disputará tres encuentros. Con un plantel plagado de caras nuevas, Luis Enrique ultima su puesta en escena el jueves, en Los Cármenes de Granada, con la visita de Grecia. El domingo tendrá que estar en Tiflis para medirse a Georgia y el miércoles 31 espera a Kosovo en Sevilla.



Solo le quedará por enfrentarse a Suecia, el equipo que recupera al veterano Zlatan Ibrahimovic y principal oponente a la plaza directa hacia el Mundial.

Francia

Francia inicia la defensa de la corona que logró en Moscú con la vuelta de Ousmane Dembelé, Thomas Lemar y Ferland Mendy. El cuadro de Didier Deschamps, que mantiene la confianza en el joven del Tottenham Tanguy Ndombele pero no en Nabil Fekir, jugará un compromiso en casa, contra Ucrania el miércoles en París, y dos como visitante. Frente a Kazajistán el domingo en Astaná y con Bosnia Herzegovina en Sarajevo el miércoles 31 de marzo.

Alemania

Joachim Low inicia su cuenta atrás como seleccionador alemán en esta fase de clasificación con una meta donde ya no estará presente. El preparador dejará el equipo al final de la Eurocopa. Por lo tanto, dejará a medias el camino hacia Catar, donde no estará si el conjunto germano obtiene el billete.



Para empezar, Low ha citado a los jóvenes Jamal Musiala y Florian Wirtz, de las categorías inferiores en un bloque donde se mantienen Marc-Andre Ter Stegen, Toni Kroos y al que regresan Kai Havertz o Emre Can. Ausentes siguen Thomas Muller o Mats Hummels para los choques contra Islandia y Macedonia, en Duisburgo, y ante Rumanía, en Bucarest.

Portugal

La campeona de Europa, Portugal, afronta compromisos contra Azerbaiyán, Serbia y Luxemburgo. El combinado luso ejercerá de local en Turín a causa de las restricciones entre países por la covid. De esta forma, el técnico Fernando Santos podrá contar con los futbolistas que juegan en Inglaterra, cuyos clubes se habían negado a ceder a sus integrantes para viajar a Portugal.



El cuadro luso contará finalmente con Ruben Dias y Bernardo Silva del Manchester City, Diogo Jota del Liverpool y Bruno Fernandes del Manchester United que se unirán a un plantel en el que están Rui Silva y Domingos Duuarte del Granada, Joao Félix del Atlético Madrid y que sigue liderado por Cristiano Ronaldo. Portugal recibirá a Azerbaiyán en el Juventus Stadium el miércoles, luego acudirá a Belgrado para medirse a Serbia y acabará con su visita a Luxemburgo.

Inglaterra

La llamada a Ollie Watkins, delantero del Aston Villa y al meta del West Bromwich, Sam Johnstone, fueron las principales novedades en la citación de Gareth Southgate para el arranque de Inglaterra, adonde vuelven Luke Shaw, John Stones y Jesse Lingard, ausentes en las últimas convocatorias.



El cuadro inglés, uno de los más potentes, encabeza el Grupo J. Irrumpe con la visita a Wembley de San Marino y después viaja a Tirana para medirse a Albania. Completará su primer tramo de la fase de clasificación con el duelo en Londres ante el otro aspirante, la selección de Polonia de Robert Lewandowski.

Italia

La convocatoria del ítalo brasileño Rafael Toli, del Atalanta, es lo más llamativo de Italia. Roberto Mancini le ha citado en cuanto ha podido para formar parte de una amplia convocatoria con jugadores pendientes de recibir autorización para salir de sus respectivas ciudades por el coronavirus. Italia se medirá a Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania en este primer tramo en el camino hacia Catar.

Bélgica

Roberto Martínez sigue sin poder contar con Eden Hazard con el que confía reforzar a Bélgica para la Eurocopa. Charles De Keteleare, del Brujas, Albert Sambi Lokonga, del Anderlecht y Orel Mangala, del Stuttgart, son las caras nuevas de un plantel en el que no faltan Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco o Adnan Januzai y Romelu Lukaku. Bélgica iniciará su recorrido contra Gales de Gareth Bale y después ante la República Checa y Bielorrusia.

Holanda

Frank De Boer ha citado al atacante del Sevilla Luuk De Jong para los compromisos clasificatorios. Visitará a Turquía y Gibraltar y recibirá en Amsterdam a Letonia y donde no faltarán el centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong y el portero Jasper Cillesen, del Valencia. Vuelve el meta de 38 años Maarten Stekelenburg que ha recuperado la titularidad en el Ajax y debutará el defensa Jerry St Juste, del Maguncia.

Croacia

Luka Modric lidera el plantel de Zlatko Dalic para las eliminatorias de Catar. El subcampeón del mundo afronta los compromisos del Grupo H contra Eslovenia y después recibe en Rijeka a Chipre y Malta. El conjunto balcánico cuenta con el delantero del Osasuna Ante Budimir así como Sime Vrsaljko del Atlético Madrid, pero no Ivan Rakitic.





EFE