Inglaterra no la tiene fácil para clasificar al Mundial de Catar

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, dijo este viernes que el objetivo de su equipo en los dos próximos partidos, este sábado contra Andorra en el Estadio Nacional del Principado y el martes en Wembley frente a Hungría, es "sumar los seis puntos".

"En estos dos partidos tenemos que sumar los seis puntos en juego para poder clasificarnos para el Mundial de Catar. Es muy importante y tendremos que ser muy consistentes", aseguró el técnico inglés.

La mentalidad es lo más importante para afrontar este tipo de partidos

"La mentalidad es lo más importante para afrontar este tipo de partidos y el segundo paso que hay que hacer es descomponer el juego del rival. En el partido de Wembley recuerdo que la pelota no estuvo en juego más de 30 minutos por lesiones y pérdidas de tiempo. Ahora nosotros tendremos que intentar tener más el balón y superar su defensa férrea. Por tanto, nos hará falta disciplina táctica y también mental", señaló sobre el duelo contra Andorra.



"Sacaremos el mejor equipo posible. Sabemos que tenemos un partido el martes contra Hungría y que hay jugadores con mucho desgaste en sus clubes. Tenemos que encontrar el equilibrio y la confianza es total hacia todos mis jugadores", afirmó.



Sobre el césped artificial del Estadio Nacional de Andorra la Vella no quiso polemizar: "A veces jugamos en césped natural y nos lo encontramos con la hierba muy alta y el balón no circula con fluidez. Esperemos que esté en buen estado para poder realizar mejor nuestro juego. Eso sí, no será ninguna excusa". El encuentro de este sábado será dirigido por la colegiada de Ucrania Kateryna Monzul, asistida en las bandas por su compatriotas Maryna Striletska y Svitlana Grushko.



La responsable del VAR será la francesa Stéphanie Frappart. "Será un momento muy importante para la igualdad de género. Para nosotros lo más valioso es la calidad y no que sea hombre o mujer", sentenció Southgate.





