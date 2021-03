Viene lo complicado: ¿cuándo jugar la doble fecha de Eliminatorias?

El sábado Conmebol anunció por fin la decisión de suspender la doble jornada de Eliminatorias del mes de marzo. El NO préstamo de futbolistas provenientes de la Premier League y Bundesliga fue factor determinante.



Ahora bien, a pesar de lograr resolver el primer problema, esto tan solo es la punta del iceberg. Lo realmente complicado viene después... ¿Cuándo jugar los partidos pendientes?

​

El calendario, con Copa América encima, está sumamente apretado y, por si fuera poco, el Mundial de Catar 2022 empezará en menos de dos años. 20 meses para disputar ¡14 jornadas de Eliminatoria!

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

Cancelar Copa América



Sería lo más lógico, pero por cuestiones netamente económicas no pasará, o por lo menos es muy difícil que suceda. Derechos de televisión, entrada controlada de público y demás factores impiden que la Eliminatoria pueda jugarse a mitad de año.

​

Es más, el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) Ramón Jesurún aseguró en Caracol Radio que la Copa América va porque “de aquí a junio nuestra esperanza es contar con una porción de público”.

​

Ahora bien, en el hipotético caso que se diera la cancelación del certamen, los tiempos cuadrarían perfectamente. El año pasado se jugaron cuatro jornadas en poco más de un mes: 8-13 de octubre (primera y segunda) - 12-17 de noviembre (tercera y cuarta). En esta ocasión sería igual, 3-8 de junio (séptima y octava), mientras que en julio podrían jugarse los duelos aplazados.





Jugar antes o después de la Copa



Bajo la idea de que la Copa América se juega o se juega, otra idea pasa por jugar las jornadas pendientes antes o después del certamen. Situación que podría ser muy buena alternativa.



Se aprovecharía entonces que los futbolistas están ya concentrados con sus selecciones y las ligas europeas están quietas. No hay competición alguna.



Ahora bien, los futbolistas quedarían como los principales afectados pues no tendrían descanso alguno; acaban la temporada 2020-21, juegan Eliminatorias, Copa América, más Eliminatorias y al regresar ya comenzó la 21-22.





Jugar en campo neutral



La solución más viable para los europeos, pero la más protestada por los de acá. Fue una propuesta de la FIFA: jugar en campos neutrales (Budapest, Bucarest y Atenas) para que los futbolistas que juegan en Europa no tengan inconvenientes.



Ahora bien, para los sudamericanos es un completo despropósito desde lo deportivo y además sería sentar un precedente para que los europeos, bajo cualquier excusa, no presten a sus futbolistas en un futuro.



Otra opción es la de jugar en Estados Unidos, sitio en el que las condiciones de bioseguridad podrían cumplirse al 100%. Ahora bien, desde Europa podrían poner trabas, no todos pero sí algunos. Es un tiro al aire.



El principal problema está en que lo característico de las Eliminatorias en Sudamérica pasa justamente por las condiciones que cada selección aprovecha oficiando como local: altura, temperatura, terreno... En campo neutral cualquier ventaja se pierde.

Jornadas con tres partidos



La siguiente opción a revisarse podría ser la de jugarse tres partidos en lugar de dos, con ello en la fecha escogida ya quedaría el calendario al día. Eso sí, tocaría ampliar obligatoriamente los tiempos. No serían seis días en competencia (sin contar los de concentración) sino casi 15.

​

Evidentemente lo anterior dependerá de cómo avance la pandemia del covid-19 a nivel mundial, pues los europeos perderían a su jugadores por un mes o más debido a la cuarentena estricta y demás protocolos de bioseguridad.



En este orden de ideas se tiene planeado que las fechas escogidas sean las de septiembre y octubre del 2020, teniendo en cuenta que los equipos recién están empezando sus ligas. El golpe sería menor.





Jornada adicional en 2022



Teniendo en cuenta que el Mundial se jugará en diciembre, podrían aprovecharse algunos meses del 2022. Esto para no apretar el calendario en otras jornadas y ver cómo evoluciona la pandemia.

​

​Las Eliminatorias terminan el 29 de marzo y el repechaje está programado para el 2 (ida) y 7 (vuelta) de junio. Así pues, podría jugarse la jornada adicional previo a los partidos de repesca internacional, con ello el equipo en cuestión partiría de inmediato a jugar aquel duelo.