Ecuador sacará su ‘as bajo la manga’ para no perder el cupo al Mundial

Se acerca la fecha en que FIFA dará la resolución al caso Byron Castillo. Mientras que en Ecuador están confiados de que el cupo a Catar 2022 no se perderá en lo absoluto, tanto en Chile como en Colombia están al acecho.



Mientras llega el 10 de junio, son innumerables las versiones respecto a lo que podría pasar: multa económica a Ecuador y el jugador sin comprometer el Mundial, Chile pasa directo, Colombia va a repechaje y Perú queda cuarto... De todo.

Todo es confusión de cara a lo que pueda pasar. Justamente por lo anterior, Eduardo Luis, relator colombiano, se refirió al respecto en su canal de Youtube basándose netamente en lo que dice el reglamento.



El artículo 46 es claro: “Las federaciones y sus clubes tendrán derecho a presentar protestas. Dichas protestas deberán presentarse ante la Comisión Disciplinaria por escrito en un plazo de 24 horas desde el final del partido en cuestión”.



Así las cosas, los chilenos deberán demostrar que la denuncia por la inclusión de Byron Castillo la hicieron máximo hasta un día después de alguno de los duelos que disputaron en eliminatorias, cosa que por lo menos públicamente no se dio.



Es ese vacío legal el que, según Eduardo Luis, genera todo tipo de suspicacias porque no es claro lo que pueda ocurrir: si no procede la demanda y todo normal, si la multa contra los ecuatorianos no alberga lo deportivo, si Chile recibe igual los puntos, si solo se perjudica a Ecuador y los lugares en la tabla suben una casilla...



Lo cierto es que este mismo viernes se oficializará todo. Tan solo resta esperar...